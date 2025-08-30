Alors que l’occupation israélienne ait affirmé l’avoir pris pour cible, le chef d’état-major des forces armées yéménites, le général de division Mohammad Abdel Karim Al-Ghamari, a affirmé que « le ciblage israélien de quartiers civils de la capitale, Sanaa, ne restera pas impuni ».

Dans une déclaration à l’agence de presse yéménite (Saba), le général de division Al-Ghamari a réitéré que « le Yémen ne renoncera pas à son soutien à Gaza, quelle que soit l’ampleur du ciblage ou des sacrifices ».

Le général de division Al-Ghamari a estimé que l’escalade israélienne à Gaza ou contre le Yémen « n’est pas un signe de force, mais plutôt un signe d’incapacité et d’échec à atteindre ses objectifs depuis près de deux ans », annonçant que « cette escalade entraînerait une supplémentaire ».

Le général de division Al-Ghamari a salué la ténacité historique de la population de Gaza et des combattants de la résistance « qui se préparent à infliger de lourdes pertes à l’ennemi dans son escalade contre la ville de Gaza ».

Il a également salué le peuple yéménite « loyal, fidèle et inébranlable », qui descend dans la rue par millions depuis deux ans, « sans faiblesse ni relâche ».

Les menaces et déclarations du général de division Al-Ghamari interviennent après que l’occupation israélienne a affirmé l’avoir pris pour cible, ainsi que le ministre de la Défense du gouvernement de Sanaa, Mohammed Nasser Al-Atifi, et plusieurs dirigeants d’Ansarullah, lors de la récente agression contre le Yémen.

Jeudi, après l’agression, le ministère de la Défense a démenti les allégations de l’occupation concernant le ciblage et l’assassinat de dirigeants d’Ansarullah.

Une source officielle au sein du ministère a déclaré que « la nouvelle vague d’agression sioniste est un échec, comme les précédentes ».

