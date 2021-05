Le Jihad islamique a annoncé le martyr de l’un de ses chefs militaires, Houssam Abou Harbid, qui a été tué dans un raid aérien israélien au nord de Gaza ce lundi 17 mai.

« Nous regrettons le combattant Houssam Abou Harbid (37 ans), le commandant des Brigades Al-Qods de la Brigade Nord de Gaza », a-t-il indiqué dans un communiqué de condoléances, expliquant « qu’il est tombé en martyr alors qu’il se déplaçait entre les champs du djihad et les frontières de la confrontation pour suivre le cours de opérations de résistance » dans le nord de la bande de Gaza.

Et le communiqué de conclure : « la résistance se poursuivra et maintiendra. La fin du conflit ne sonnera que lorsque l’occupation sera éradiquée et expulsée de chaque pouce de notre terre ».

Diffusant les images de son assassinat depuis les airs, l’armée d’occupation israélienne a revendiqué son assassinat et avancé qu’elle l’avait visé avec l’aide du Shin Beth, parce que c’est lui qui « dirige les opérations de tirs de missiles contre Israël ».

Les circonstances de son assassinat ne sont pas explicites. Les médias avaient fait part auparavant que trois missiles avaient été tirés sur une voiture sur la place Abou Hasirat dans la région de la plage de Gaza, tuant celui qui était à son volant et deux autres personnes. Les immeubles situés dans cette zone ont été la cible de bombardements israéliens depuis la mer.

Directement après cet assassinat, les brigades al-Qods ont revendiqué des tirs de missiles contre la ville israélienne de Hertzilia au nord de Tel Aviv, pour la première fois depuis l’escalade.

De même de la part des brigades al-Qassam du Hamas, elles ont revendiqué des tirs contre la base Mars et contre le kippoutz d’Eretz au moyen d’obus de mortier directement après l’assassinat du chef militaire du Jihad islamique. Le Hamas a déclaré avoir aussi visé une vedette israélienne au large de Gaza. Elles ont plus tard déclaré avoir visé Herzilia, ainsi que des positions militaires israéliennes dont la base de soutien Sofa (à l’est de Rafah), les deux bases Hatzerim et Tselem et par la suite la station de l’unité d’écoute 8200 Urim et la base de Netivot. Ainsi que la base de Yaftah.

Dans l’après midi, des dizaines de roquettes ont frappé les colonies d’Ashdod, Ashkelon et Bir as-Sabea (Beersheba) et Kiriat Malakhi.

A Ashdod il y a eu 8 blessés, selon des médias israéliens. Des images de bâtiments détruits ont été diffusées par al-Jazeraa Tv.

Le gouvernement ment: plus de 97 tués israéliens

La deuxième chaine de télévision israélienne a pour sa part accusé le gouvernement de mentir sur le chiffre réel des victimes israéliennes dans les tirs de l’opération Épée d’al-Qods lancée par les factions de la résistance palestinienne depuis la bande de Gaza pour venir en aide aux Jérusalémites, menacés d’expulsion de leurs maisons dans le quartier cheikh Jarrah et de se rendre librement à la mosquée al-Aqsa et l’esplanade des mosquées.

Selon cette chaine de télévision, le chiffre des tués israéliens dépasse les 97 et des blessés les 870 blessés

Selon les médias israéliens, 50% des habitants israéliens qui vivent dans les régions de l’enveloppe de Gaza ont quitté leurs maisons et les ont quittées vers d’autres villes.

Pas de répit pour la bande de Gaza

Quant à la bande de Gaza, elle ne connait pas de répit.

Les avions israéliens continuent de bombarder sans arrêt les maisons, les bâtiments résidentiels, les rues, les bâtiments publics et gouvernementaux. Le siège du Waq, le leg musulman à l’ouest de Gaza a été bombardé.

Dès le matin, plusieurs usines ont été bombardées, dont celle de matelas FOMKO, celle de glaces MAATOUK, et une troisième usine de plastique.

Il est question de 10 martyrs de plus ce lundi dans plusieurs régions, selon al-Manar. Dont deux lorsque ces avions ont frappé l’immeuble al-Chawa dans la rue al-Wahdat où se trouvait la tour al-Jala’.

Un autre immeuble au centre de Gaza a aussi été visé. Des terres agricoles et les maisons qui s’y trouvent sont toujours victimes de pilonnages incessants de l’artillerie israélienne stationnée dans les alentours de la bande de Gaza.

Source: Divers