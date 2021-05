Le guide suprême de la révolution islamique, l’ayatollah Ali Khamenei, a félicité le peuple palestinien pour la victoire de sa résistance sur l’agression israélienne, en disant: » Salutations et paix à la Palestine opprimée, à sa courageuse jeunesse, , à l’héroïne inébranlable la bande de Gaza, au Hamas, au Jihad islamique, et à toutes les factions en Palestine. »

L’ayatollah Ali Khamenei, a affirmé dans un communiqué ce vendredi, « Le jihad des Palestiniens les rendra plus forts et rendra l’ennemi usurpateur plus faible voire impuissant, et l’épreuve de ces jours a poussé le peuple palestinien à garder la tête haute ».

Il a ajouté: « Tous les responsables de l’entité sioniste doivent être poursuivis en justice, surtout le criminel Netanyahu. »

Il a poursuivi: « L’ennemi s’est rendu compte qu’il est incapable de faire face à un soulèvement palestinien uni et l’entité sioniste est comdamnée à faiblir . »

Voici le texte du message du guide suprême de la révolution islamique:

Au nom de Dieu le Miséricordieux

La paix soit sur la Palestine capable et opprimée, la paix sur la jeunesse courageuse , jalouse de la Palestine, la paix sur Gaza, l’héroïne de la résistance, la paix sur le Hamas, le Jihad islamique et toutes les factions jihadistes et politiques en Palestine.

Je remercie Dieu Tout-Puissant pour la victoire et la fierté qu’il a accordées aux moudjahidines palestiniens, et je demande à Dieu Tout-Puissant d’armer les familles des martyrs endeuillés de patience et de leur donner de bonnes nouvelles, de bénir les blessés avec un rétablissement rapide et totale et je présente mes félicitations pour la victoire sur l’entité criminelle sioniste.

L’expérience de ces jours a rendu le peuple palestinien fier, et l’ennemi brutal et intimidant est bien conscient qu’il est impuissant face au soulèvement palestinien uni et face à l’épreuve de la coopération entre al-Qods , la Cisjordanie , Gaza, les territoires de 48 et les camps. Tous ont dessiné l’avenir des Palestiniens. Au cours de ces 12 jours, l’entité sioniste a commis des crimes graves, en particulier à Gaza, et a pratiquement prouvé qu’en raison de son incapacité à faire face au soulèvement palestinien unifié, il a pratiqué des actes insensés qui ont agité l’opinion publique du monde entier contre lui et stygmatisé la haine pour les pays occidentaux qui l’ont soutenu, en particulier l’Amérique criminelle. La poursuite de ses crimes et la demande pour un cessez-le-feu l’ont forcé à accepter la défaite.

Le régime fourbe est condamné à décliner, la volonté de la jeunesse palestinienne, la démonstration de force des factions jihadistes et le renforcement continu de leurs capacités rendront la Palestine plus forte, jour après jour, et rendront l’ennemi usurpateur plus faible et humilié jour après jour.

Le moment du début et de la fin de la confrontation dépend de l’évaluation des dirigeants et des politiciens djihadistes palestiniens, mais l’état de préparation et une forte présence sur le terrain ne doivent pas être suspendu, comme l’expérience de Sheikh Jarrah dans la lutte face à l’arrogance de l’entité sioniste et des colons mercenaires doit toujours être le pari gagnant du peuple palestinien jaloux, un salut aux hommes de Sheikh Jarrah.

Le monde islamique tout entier doit assumer sa responsabilité à l’égard de la cause palestinienne, c’est son devoir religieux. L’esprit politique et les expériences du gouvernement soutiennent et confirment également cette décision légale, les pays islamiques doivent être sincères dans leur soutien au peuple palestinien, que ce soit en termes de soutien militaire ou financier exigé aujourd’hui au niveau de la reconstruction de Gaza.

Les revendications des peuples sont le pilier de ces revendications religieuses et politiques. Les peuples musulmans doivent exiger de leurs gouvernements qu’ils remplissent ce devoir. Les peuples eux-mêmes doivent également fournir autant que possible un soutien financier et politique.

Un autre devoir , tout autant primordial que doit remplir la Oumma est de poursuivre en justice et de punir le gouvernement terroriste sioniste . Toutes les consciences vivantes reconnaissent que tuer des enfants et des femmes palestiniennes en ces 12 jours est un crime de guerre qui ne doit pas rester impuni.

Tous les responsables de l’entité sioniste, surtout le criminel Netanyahu, doivent être poursuivis en justice par des tribunaux internationaux et indépendants . Ceci sera réalisé avec la grâce et la force de Dieu.

Source: Traduit à partir de PalToday