Un jeune palestinien de 19 ans a poignardé deux israéliens dont un militaire avant de tomber en martyr à son tour.

L’opération a eu lieu a proximité de l’une des plus grandes bases des garde-frontières israéliens dans la ville d’Al-Qods pendant l’état de mobilisation maximale.

Selon l’agence palestinienne Wafa, les forces d’occupation israéliennes ont ouvert le feu contre le jeune palestinien à proximité de la colline al-Faransiyat et l’ont grièvement blessé. La police a par la suite assuré qu’il a été tué.

Cette région se situe non loin du quartier Cheikh Jarrah dont les habitants palestiniens risquent des expulsions arbitraires de leurs maisons, sur l’autorisation du Tribunal de Jérusalem. Leur éviction est l’une des raisons principales de l’escalade militaire qui a eu lieu entre ‘Israël’ et les factions de la résistance palestinienne à Gaza entre le 10 et le 21 mai.

Source: Médias