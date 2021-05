Les électeurs syriens ont commencé à affluer, mercredi 26 mai, aux bureaux de vote dans les différents gouvernorats du pays pour exercer leur droit constitutionnel de choisir leur candidat.

Les bureaux de vote ont ouvert leurs portes à 7 h locales (04 h GMT) dans les territoires contrôlés par le pouvoir, soit les deux tiers du pays. Ils fermeront à 19 h locales, à moins d’une prolongation. Et les résultats pourront être annoncés dans les 48 heures.

Plus de 12 000 bureaux de vote ont été aménagés dans différentes régions du pays, a annoncé mardi le ministère de l’Intérieur. Et, selon les registres, le pays compte officiellement un peu plus de 18 millions d’électeurs.

Face au président Bachar Assad, deux candidats se sont présentés à ces présidentielles: l’ex-ministre Abdallah Salloum Abdallah et un membre de l’opposition, Mahmoud Mareï.

Le gouvernement affirme que l’élection montre que la Syrie fonctionne normalement, malgré la guerre qui dure depuis dix ans.

Mais les pays occidentaux, qui ont soutenu la guerre en Syrie, considèrent cette présidentielle comme une farce destinée à entériner la mainmise de Bachar al Assad sur le pouvoir.

Source: Agences