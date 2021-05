Le secrétaire d’État américain Antony Blinken a déclaré que les efforts menés par les États-Unis pour réhabiliter Gaza visait à affaiblir le Hamas qui contrôle l’enclave palestinienne.

« Si nous faisons cela correctement, la reconstruction de Gaza entraînera une importante perte de l’emprise du Hamas [sur sa population] » et dans cet optique « nous ne renforcerons pas le Hamas, nous l’affaiblirons », a affirmé le secrétaire d’État américain, lors d’une conférence de presse, mardi 25 mai, à Jérusalem AlQuds occupée.

« Le Hamas prospère, malheureusement, sur le désespoir, sur la misère, sur le manque d’opportunités [auquel font face les habitants de Gaza] », a-t-il pretendu.

« Ce que la reconstruction et les secours doivent faire, ce n’est pas seulement répondre aux besoins immédiats, et ces besoins sont importants et urgents, qu’il s’agisse de l’eau, d’assainissement, d’électricité, mais ils doivent offrir une véritable perspective d’opportunité, de progrès, d’amélioration matérielle de la vie des gens [de Gaza sous blocus israelien depuis plus de 11 ans] », a-t-il suggéré.

Si tous les partenaires de la région s’engagent dans le processus, y compris Israël et l’Autorité palestinienne, « l’emprise du Hamas à Gaza s’affaiblira », a-t-il espéré.

Rappelons que lors de la dernière guerre israélienne contre Gaza, les forces d’occupation ont mené des centaines de raids contre les quartiers résidentiels et les infrastructure de cette enclave sous blocus.

Source: Avec AFP