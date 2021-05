La porte-parole du ministère russe des Affaires étrangères, Maria Zakharova,a affirmé que les efforts de la Russie ont contribué à expulser Daech de la Syrie , estimant que la présence militaire américaine là-bas est « illégale ».

« La présence militaire américaine en Syrie est illégale, car elle n’a pas obtenu l’autorisation de Damas », a déclaré la porte-parole du ministère russe des Affaires étrangères, Maria Zakharova.

Dans un communiqué de presse, Zakharova a déclaré: « Le commandant du Commandement central américain, Frank MacKenzie, a caché à l’opinion publique, pour une raison quelconque, la présence sur le territoire syrien de forces armées américaines sans l’autorisation ou même l’approbation de Damas, ce qui rend leur présence en soi illégale.

Mme Zakharova a également expliqué que MacKenzie « est un trompeur », lorsqu’il prétend que l’armée américaine a joué un rôle unique dans « la lutte contre Daech et dans la prévention de la reprise de ses activités en Syrie ».

Selon Mme Zakharova, les Américains en Syrie ont « des objectifs complètement différents », notamment « ceux liés aux réserves d’hydrocarbures ».

À son tour, le général Frank MacKenzie a souligné, plus tôt, que « la réduction de la présence militaire américaine au Moyen-Orient pourrait permettre à la Russie et à la Chine de combler le vide et d’étendre leur influence au Moyen-Orient et dans le Golfe ».

Source: Traduit à partir d'AlMayadeen