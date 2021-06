Un adolescent palestinien est tombé en martyr, ce jeudi 17 juin, après avoir succombé à ses blessures près de Naplouse en Cisjordanie occupée.

Des sources palestiniennes ont déclaré que l’adolescent, Ahmad Zahi Bani Shamsah, 16 ans, avait succombé à des blessures subies lors d’affrontements avec les forces d’occupation dans la ville de Beita, dans la région de Jabal Sabeeh au sud de Naplouse.

Bani Shamsah est le quatrième martyr tombé dans cette ville depuis le mois dernier.

Les habitants de la ville mènent une bataille d’existence contre les pratiques des colons sionistes qui, soutenus par les forces d’occupation israéliennes, se sont emparés de vastes zones de Jabal Sabeeh et y ont établi un avant-poste de colonisation.

Cette colonie fait partie d’un plan sioniste visant à séparer le nord de la Cisjordanie de son sud.

Jabal Sabeeh se situe entre les villes de Beita, Yatma et Qabalan à Naplouse. Il surplombe la plupart des villages et villes au sud et à l’est de Naplouse.

Une femme palestinienne tuée au nord d’Al-Qods

Par ailleurs, l’armée d’occupation a tué, le mercredi 16 juin, une Palestinienne, au nord de Jérusalem Al-Qods occupée. Selon les prétentions de l’armée d’occupation, elle tentait de mener une attaque à la voiture-bélier puis à l’arme blanche, à proximité du village de Hizma.

La télévision officielle palestinienne a rapporté que la victime s’appelait May Afana, originaire de la ville d’Abu Dis à l’est d’Al-Qods.