Les Iraniens ont élu un nouveau président au premier tour a déclaré ce samedi 19 juin le président sortant Hassan Rohani, accréditant, avant même l’annonce des résultats officiels, l’idée de la victoire de Ebrahim Raïssi, archifavori du scrutin de la veille.

«Je félicite le peuple pour son choix», a déclaré Hassan Rohani dans un discours télévisé.

«Mes félicitations officielles viendront plus tard, mais on sait qui a eu suffisamment de voix lors de cette élection et qui est élu aujourd’hui par le peuple», a ajouté le chef du gouvernement, sans citer le nom du vainqueur.

Et d’ajouter: « La grande participation du peuple, qui a répondu aux appels du guide suprême Sayed Ali Khamenei, confirme l’éveil du peuple iranien ».

Les bureaux de vote avaient ouvert, vendredi 18 juin, à 7h00 du matin et ont été fermés ce samedi 19 juin à 2h00 du matin. La période de vote a été prolongée trois fois en raison de la grande affluence populaire à ces élections.

28 millions et 500 mille électeurs ont participé à ces élections, a rapporté la télévision libanaise AlMayadeen, citant des sources au ministère iranien de l’intérieur.

Dans des messages sur Instragram, sur Twitter ou relayés par les médias iraniens, les trois candidats opposés à Ebrahim Raïssi ont reconnu sa victoire et l’on félicité.

Selon les premiers résultats annoncés par le ministère de l’intérieur, M.Raïssi, conservateur et ancien chef de l’autorité judiciaire, a obtenu jusqu’à présent 17 millions et 800 mille voix.

Et d’ajouter: le candidat réformateur et ancien gouverneur de la Banque centrale, Abdel Nasser Hemati a reçu 2 millions et 400 mille voix. Pour sa part, le candidat conservateur Mohsen Rezaï n’a recueilli que 3 millions et 300 mille des suffrages exprimés.

Et puis, Amir Hossein Hashemi est passé en quatrième position avec un million de voix.

Les chiffres de la participation et les résultats définitifs sont attendus avant midi (07h30 GMT).

Plus de 59 millions d’Iraniens avaient été invités à se rendre aux urnes dans plus de 72 000 bureaux de vote installés dans tout le pays, selon les chiffres publiés par les responsables électoraux.

En ce jour d’élection présidentiel se tenaient également les élections municipales, parlementaires de mi-mandat et l’Assemblée des experts.

Environ 3 500 000 expatriés iraniens étaient également éligibles pour voter dans 234 bureaux de vote mis en place par les missions diplomatiques iraniennes dans divers pays du monde.

Sources: AlMayadeen + AFP + PressTV