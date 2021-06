La centrale nucléaire de Bouchehr, dans le sud de l’Iran, a été mise à l’arrêt temporairement après une « défaillance » technique, a annoncé l’Organisation iranienne de l’énergie atomique (OIEA) dans la nuit de dimanche à lundi 21 juin.

« À la suite d’une défaillance technique à la centrale de Bouchehr […] celle-ci a été temporairement arrêtée et déconnectée du réseau électrique national », écrit l’OIEA, qui exploite la seule centrale électrique atomique du pays.

« Naturellement, après que cette défaillance technique aura été corrigée, la centrale sera rebranchée au réseau électrique national », ajoute le court communiqué.

Selon la chaîne Press TV, proche du pouvoir, la centrale nucléaire a été mise à l’arrêt il y a trois jours, ce qui a entraîné une pénurie de production d’électricité.

« Elle a été temporairement fermée depuis samedi (19 juin) pour une révision technique qui se poursuivra pendant quelques jour », a rapporté Reuters, citant la télévision d’État.

L’électricité à la centrale nucléaire sera coupée jusqu’à vendredi prochain, a indiqué la société étatique Tavanir qui assure le fonctionnement des réseaux électriques iraniens.

La centrale de Bouchehr est alimentée par de l’uranium produit en Russie, et non en Iran, et elle est surveillée par l’Agence internationale de l’énergie atomique des Nations Unies.