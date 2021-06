Le chef du mouvement de la résistance palestinienne Hamas à Gaza, Yehya Sinwar, a déclaré le dimanche 20 juin que le peuple palestinien est désormais plus proche de la libération de la ville d’Al-Qods occupée grâce à la résistance.

Sinwar a déclaré que «la bataille de l’épée d’Al-Qods a engendré un changement stratégique dans le conflit avec l’occupation», en allusion à l’équation des tirs de roquettes par la résistance en échange de tout bombardement israélien.

Et d’ajouter: «Nous sommes plus proches d’Al-Qods, de sa libération et du retour des réfugiés grâce à la résistance».

La bataille de l’épée d’Al-Qods est la dernière confrontation entre les factions de la résistance palestinienne à Gaza et Israël.

Et M.Sinwar de poursuivre: «Notre peuple, avec toutes ses composantes, a remporté la victoire le jour où il a éduqué ses enfants sur l’amour de la patrie et du sacrifice afin d’obtenir sa liberté. Nous avons eu une génération des Brigades Al-Qassam, des Brigades Al-Qods et de toutes les factions de la résistance, qui ont remporté cette victoire. Celle-ci constitue un tournant stratégique dans le conflit avec l’occupation».

«Vous avez remporté la victoire le jour où vous avez embrassé la résistance, et parce que vous avez été patients et avez enduré le siège et l’oppression», a expliqué le chef du Hamas.

Et de poursuivre à l’adresse des Palestiniens: «Toutes les campagnes de diffamation et de normalisation n’ont pas affecté vos convictions. Al-Qods est restée ancrée dans vos cœurs».

‘Israël’ a lancé une agression militaire contre la bande de Gaza, qui a duré 11 jours, entre le 10 et le 21 mai, causant plus de 250 martyrs, dont 67 enfants et 39 femmes.

La résistance a riposté en tirant plus de 4000 roquettes contre les colonies et les villes occupées. 12 Israéliens ont été tués par les tirs de la résistance.

Source: Traduit à partir d'Anadolu