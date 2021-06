Un jeune officier palestinien est tombé en martyr, ce mardi 22 juin, après avoir été agressé par colons près de la colonie de Homish à Naplouse, en Cisjordanie occupée.

«L’officier Alaa Khaled Mohammad Zahran a succombé avant son arrivée à l’hôpital gouvernemental de Rafidia», ont affirmé les médias palestiniens.

Selon des sources palestiniennes citées par l’agence Maan, «les colons ont ouvert le feu sur l’officier qui travaillait auprès de l’orchestre des forces de sécurité palestiniennes».

Et puis à Jérusalem Al-Qods occupée plusieurs palestiniens ont été blessés, dans la soirée du lundi 21 juin, lors de la répression de manifestants palestiniens dans le quartier de Cheikh Jarrah par les forces d’occupation israéliennes et les colons.

Des violents affrontements ont éclaté à Cheikh Jarrah entre les colons épaulés par les forces d’occupation et des manifestants palestiniens. Le toit d’une maison palestinienne a été incendié par l’occupation.

Les forces d’occupation israéliennes ont tiré des balles de caoutchouc et des grenades assourdissantes dans les cours des maisons palestiniennes du quartier et ont violemment tabassé plusieurs jeunes. Un Palestinien a été détenu et 20 autres blessés.

Les attaques des forces d’occupation ont coïncidé avec les tentatives d’attaques des colons israéliens contre les habitants palestiniens du quartier, sous la protection de l’armée d’occupation, selon la même source.

Vingt-huit familles palestiniennes risquent d’être expulsées de leurs maisons où elles résident depuis 1956, et ce au profit des colons.

Détérioration de la santé d’un détenu gréviste de la faim

Ghadanfar Abou Atwan

Sur un autre plan, le père du détenu palestinien Ghadanfar Abou Atwan a fait état de la détérioration de la santé de son fils en grève de la faim depuis 48 jours. Il protestait contre sa détention administrative dans les geôles de l’occupation.

Pour sa part, le club des prisonniers palestiniens a indiqué que l’administration pénitentiaire de l’occupation a interdit à son avocat de lui rendre visite depuis son transfert de la prison de Ramleh vers l’hôpital israélien de Kaplan.

Il est à noter que le gréviste Abou Atwan est détenu depuis octobre 2020. Les autorités d’occupation ont émis deux ordres de détention administrative à son encontre, chacun pour une période de 6 mois. Il est un ancien détenu qui a été arrêté à plusieurs reprises depuis 2013, sachant qu’il s’agit de sa troisième grève de la faim qu’il mène durant ses quatre périodes de détention.