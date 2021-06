Une grande marche d’enfants a été organisée, ce mardi 22 juin, dans la capitale Sanaa pour dénoncer les positions honteuses des Nations Unies contre les enfants yéménites.

Les enfants ont brandi des photos d’enfants tombés en martyr ou blessés dans les bombardements saoudo-US visant le Yémen depuis plus de sept ans. Ils ont également dénoncé le mutisme douteux de l’ONU et de son secrétaire général à l’égard des crimes auxquels les enfants yéménites sont exposés.

L’un des enfants portait une caricature du secrétaire général des Nations Unies Antonio Guterres avec des dollars dans la bouche, et un autre brandissait une photo de Guterres avec un autocollant sur la bouche, condamnant sa complicité avec les forces de la coalition saoudo-US.

Un communiqué lu à la fin de la marche a dénoncé la soumission de l’Onu face à l’argent des pays du Golfe et leurs résolutions criminalisant les opprimés et acquittant les oppresseurs ».

Plus de 3 500 enfants sont tombés en martyr et plus de 4000 autres ont été blessés, depuis mars 2015.

Rappelons que l’Onu a retiré, en juin 2020, l’Arabie de la liste des pays violant les droits des enfants. Elle a cependant inscrit, le 19 juin 2021, la résistance yéménite d’Ansarullah sur sa liste noire.

Source: Traduit à partir d'AlMasirah