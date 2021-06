Le policier Derek Chauvin a été condamné, le vendredi 25 juin à Minneapolis, à 22 ans et demi de prison (270 mois) pour le meurtre de l’Afro-Américain George Floyd, en mai 2020 aux Etats-Unis. Le fonctionnaire de 45 ans attendait d’être fixé sur son sort depuis qu’il avait été reconnu coupable de ce crime, le 20 avril dernier.

« Le tribunal vous condamne à la détention pour une période de 270 mois, soit dix ans de plus que la peine » prévue par le barème du Minnesota, a déclaré le juge Peter Cahill, treize mois jours pour jour après la mort du quadragénaire noir à Minneapolis.

« Cette condamnation historique fait franchir à la famille Floyd et à notre nation un pas de plus vers la réconciliation en leur permettant de tourner la page et en désignant des responsables », a réagi Ben Crump, l’avocat de la famille Floyd, sur Twitter.

Le barème des peines dans le Minnesota recommande 12 ans et demi de prison pour un meurtre. Mais le juge Cahill avait retenu, avant l’audience, plusieurs facteurs aggravants. En étouffant George Floyd avec son genou, le 25 mai 2020, Derek Chauvin « a abusé de sa position de confiance et d’autorité » et a agi « avec une grande cruauté », avait-il notamment écrit.

« Je ne fonde pas ce jugement sur l’émotion, la compassion ou l’opinion publique, je tiens à n’envoyer aucun message », a déclaré le juge en amont de son annonce.

« Un meurtre brutal »

Lors de l’audience, les procureurs avaient requis une peine de trente ans d’emprisonnement contre ce policier de 45 ans qui, le 25 mai 2020 à Minneapolis, avait étouffé George Floyd sous son genou, un crime qui a bouleversé l’Amérique.

« Il a commis un meurtre brutal », « traumatisé » les proches de sa victime et « choqué la conscience de la Nation », avaient estimé les procureurs dans des documents transmis en amont de l’audience.

« Qu’aviez-vous en tête quand vous vous êtes agenouillé sur le cou de mon frère alors que vous saviez qu’il ne représentait aucune menace ? » lui a lancé Terrence Floyd, en réclamant la « peine maximale », soit 40 ans de réclusion.

La fille de George Floyd, Gianna, 6 ans, s’est exprimée par lien vidéo. « Je t’aime et tu me manques », a-t-elle dit à l’adresse de son père, avant que l’accusation et la défense n’entament la présentation de leurs arguments.

« Mon fils a bon coeur »

Le policier avait quant à lui demandé que lui soient accordées « des circonstances atténuantes » lui permettant de commuer sa peine. Dans des documents transmis avant que la sentence ne soit prononcée, l’avocat de Derek Chauvin suggérait une peine de prison réduite à la durée déjà purgée, plaidant que son client « n’avait pas conscience de commettre » un crime : « Dans son esprit, il remplissait sa mission et aidait d’autres policiers à arrêter George Floyd ».

L’agent de 45 ans, qui est incarcéré dans une prison de haute sécurité depuis le verdict d’avril, s’est présenté vendredi vêtu d’un costume clair au tribunal. Au micro, Derek Chauvin n’a pas souhaité faire de longue déclaration, mais a présenté ses « condoléances » à la famille Floyd, sans excuses ni regrets. Pour la première fois depuis le début du procès, sa mère, Carolyn Pawlenty, a pris le temps de s’exprimer. « Mon fils a bon coeur », a-t-elle assuré, appelant le juge à faire preuve de clémence envers son fils.

Source: Avec AFP