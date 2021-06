En visite au Liban à la tête d’une délégation, le chef du bureau politique du Hamas Ismaïl Haniyeh a été reçu ce mardi 29 juin par le secrétaire général du Hezbollah, sayed Hassan Nasrallah.

Un communiqué publié par le Hezbollah a indiqué que les deux dirigeants ont passé en revue les détails la bataille Epée d’Al-Qods, ses causes, son déroulement et ses résultats.

Durant le mois de mai dernier, les factions de la résistance palestinienne dans la bande de Gaza ont lancé cette bataille de 17 jours, pour soutenir les Jérusalémites palestiniens qui étaient victimes d’une campagne de répression israélienne destinée à les empêcher de se rendre à l’esplanade des Mosquées. Certains étaient sous la menace d’expulsion de leur maison à l’est de Jérusalem, notamment dans le quartier Cheikh Jarrah. Des mesures qui confirment les appréhensions d’une judaïsation forcée de la ville sainte et de ses lieux saints islamiques.

Selon le communiqué du Hezbollah, la discussion entre sayed Nasrallah et M. Haniyeh devrait permettre à « la résistance en Palestine et avec elle l’axe de la résistance dans la région de reposer sur cette grande victoire pour investir et organiser toutes les capacités en vue de parvenir à la victoire finale et décisive ».

Le texte a mis l’accent sur « la profondeur de la relation entre le Hezbollah et le Hamas et la position primordiale de ce dernier dans l’axe de la résistance et la bataille décisive ».

La délégation du Hamas avait auparavant rencontré le secrétaire général de la Jamaat islamiyat , Azam al-Ayoubi qui a confirmé le soutien constant de son mouvement à la cause palestinienne et son refus de l’implantation des Palestiniens saluant le rôle de la résistance lors de la bataille Épée d’al-Qods.

Alors que Haniyeh a exposé devant son hôte « la stratégie du mouvement durant la prochaine étape et ses priorités face aux changements politiques dans leur ensemble », selon al-Mayadeen.

M. Haniyeh avait rencontré auparavant le chef du Parlement libanais Nabih Berri qui lui a dit : « devant les médias, je vous félicite pour cette victoire et je félicite la Palestine, toute la Palestine, pour sa persévérance, sa résistance et sa victoire ».

La visite de la délégation du Hamas s’inscrit dans le cadre d’une tournée du mouvement de résistance palestinien qui englobera certains pays arabes, ainsi que l’Iran.

Source: Médias