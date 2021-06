Le ministre israélien des Affaires étrangères Yair Lapid a signé, mardi 29 juin, un accord de coopération économique et commerciale avec son homologue émirati, Cheikh Abdallah ben Zayed Al-Nahyane, lors d’une visite officielle inédite pour un ministre israélien aux Emirats arabes unis depuis la normalisation des relations entre les deux parties l’an passé.

L’accord a été signé lors d’une cérémonie officielle au ministère des Affaires étrangères à Abou Dhabi, à l’issue d’une réunion entre les deux responsables gouvernementaux.

En vertu du traité, les gouvernements s’engagent notamment à développer la libre circulation des biens et services, les échanges d’experts et de délégations, et à encourager les collaborations avec le secteur privé, ont rapporté les médias israéliens.

Arrivé dans la matinée dans la capitale Abou Dhabi, le chef de la diplomatie israélienne a inauguré la première ambassade de l’entité sioniste dans le Golfe, avant de se rendre mercredi à Dubaï pour les ouvertures officielles du consulat d’Israël ainsi que du pavillon israélien à l’Exposition universelle (du 1er octobre 2021 au 31 mars 2022).