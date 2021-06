Un dirigeant des forces de mobilisation populaire en Irak (Hachd al-Chaabi) a menacé, mardi 29 juin, de tuer des soldats américains, en riposte au bombardement US contre un poste du Hachd à la frontière irako-syrienne.

Cheikh Qaïs Khazaali a affirmé lors d’un discours télévisé : «nous ne sommes pas des amateurs de sang, ni des seigneurs de guerre. Les opérations de la résistance veillaient à ne pas verser de sang».

«Notre tactique consistait à épuiser les capacités militaires de l’ennemi pour le forcer à se retirer, mais l’ennemi américain a prouvé qu’il sous-estime le sang de notre peuple», a-t-il expliqué.

Et d’ajouter : « c’est l’ennemi américain qui a commencé à tuer et déplacé la bataille à ce niveau ».

Et M.Khazaali de souligner : « Les opérations de la résistance sont passées à une nouvelle étape, et les soldats de l’occupation US doivent recevoir une punition à la hauteur de ce qu’ils ont infligé à nos chers jeunes », évoquant la loi du talion « œil pour œil, dent pour dent…».

Le raid aérien américai, qui a couté la vie, le 28 juin, à 4 combattants irakiens et 4 civils syriens a suscité la colère des dirigeants irakiens, de l’armée irakienne, et des Hachd al-Chaabi qui ont promis de se venger de Washington.

La résistance irakienne a intensifié, ces derniers mois, les attaques aux missiles et aux drones contre les bases US et l’ambassade des États-Unis à Bagdad.

Source: Traduit à partir d'AlQuds al-Arabi