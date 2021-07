Le responsable de sécurité des Brigades du Hezbollah irakien, Abou Ali Al-Askari a démenti « tout lien des brigades avec le ciblage des missions diplomatiques » , confirmant « la poursuite de la résistance jusqu’à ce que le dernier soldat occupant quitte le pays ».

Dans son communiqué, Abou Ali Al-Askari a souligné que » les brigades du Hezbollah irakien rejettent et refusent toute attaque contre des missions diplomatiques dans le pays », soulignant qu' »elles sont toujours engagées sur cette décision de ne pas bombarder le camp de l’ambassade américaine du Mal et de ne cibler que les forces de l’armée d’occupation et ses bases militaires ».

Et de poursuivre : « la décision des Brigades de cibler les forces armées américaines est une pure décision irakienne , et elle ne cessera que jusqu’au dernier soldat des forces d’occupation « .

M.Askari a appelé » les frères de la résistance irakienne à préserver les règles d’engagement et à ne pas brûler les étapes de la bataille « , soulignant que » la riposte à toute attaque contre la résistance sera sévère ».

Cette déclaration intervient après le ciblage de la zone verte à deux reprises en deux jours, dans laquelle se trouvent plusieurs missions diplomatiques, dont le siège de l’ambassade américaine en Irak. Les systèmes de défense de l’ambassade américaine ont abattu mercredi un drone, et ont intercepté ce jeudi, deux missiles tirés sur l’ambassade qui ont explosé en l’air.

Le chef du mouvement Asa’ib Ahl al-Haq, Qais al-Khazali, a nié dans un communiqué ce matin que « la résistance était liée au ciblage de l’ambassade américaine dans la zone verte du centre de Bagdad », soulignant qu' »il fait pas partie de l’équation dela riposte ».

Source: Traduit d'AlMayadeen