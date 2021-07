En Cisjordanie occupée, les velléités expansioniste des colons israéliens battent leur plein, contrées tant que possible par les activités de résistance civile palestinienne.

Récemment, les autorités d’occupation ont décidé d’annexer des milliers d’hectares de terre dans l’entourage des localités palestiniennes Qarawat, Bani Hasane et Dirastia, à l’ouest de Selfit, au centre de la Cisjordanie occupée.

Les réseaux électriques sabotés

Attaques contre les Palestiniens, contre leurs terres et récolte agricoles, leurs oliviers entre autres, et contre leurs fermes se succèdent à un rythme accéléré. Dans la province de Naplouse entre autres, où les colons s’attellent pour occuper davantage de terres palestiniennes situées entre leurs colonies et en déloger les Palestiniens.

Nouveau procédé mis au point par les colons sionistes : ils s’emploient pour couper l’alimentation en courant électrique des localités palestiniennes.

Dans la nuit de samedi à dimanche, les colons de la colonie Ahiah, édifiée dans la région palestinienne Jaloud, ont scié les poteaux électriques qui alimentent le village palestinien Kharbat Sara . Ce village palestinien se situé entre deux colonies israéliennes Shilo et Chaout Rachel.

Le même procédé a été exécuté contre le réseau d’alimentation électrique du village palestinien Kharbat Salat. Les autorités de l’occupation avaient auparavant envoyé aux habitants de ce village un avis les empêchant d’utiliser les eaux de deux puits, et les sommant de détruire une série rocheuse et de fermer des cavernes historiques.

Selon le site d’information palestinien, Arabs48, « il est clair que les colons convoitent les terres proches des colonies indéfiniment. Et pour cela, ils détruisent les infrastructures, coupent les arbres et brulent les récoltes agricoles pour obliger les habitants palestiniens à quitter l eurs terres ».

Mont Sabih: le dreapeau israélien brûlé

Dans le mont Sabih, au sud de Naplouse, où les colons ont établi sur le sommet une colonie sauvage depuis quelques mois, les actions de résistance civile des jeunes palestiniens qu’ils appellent communément les actions de confusion se poursuivent et semblent porter leur fruit.

De jeunes palestiniens de la localité Bita où se trouve le mont se sont infiltrés dans la nuit du samedi 10 juillet dans cette colonie baptisée Avitar. Après son évacuation récemment et vraisemblablement provisoirement, sur une demande des autorités de l’occupation israélienne, ils espèrent aussi le départ des soldats de l’occupation qui y ont été maintenus pour empêcher les Palestiniens de la conquérir.

Se faisant appeler les Gardiens du mont, ces jeunes se sont infiltrés dans cette colonie, ont descendu le drapeau israélien, l’ont piétiné puis brûlé, a rapporté l’agence de presse palestinienne Quds avec des images vidéo.

Dans la matinée du samedi, ils y avaient assiégé une maison où été retranchés des soldats israéliens. Les images diffusées par l’agence Quds montrent comment ils ont pris la fuite pendant que les palestiniens les huaient. Des affrontements ont également eu lieu.

Les jeunes palestiniens d’une autre localité avoisinante de Bitar, Qasrat ont eux aussi entamé leur action de confusion contre une colonie israélienne avoisinante, Magdolim en allumant un feu à son entrée. Des images vidéo postées sur les réseaux sociaux ont montré une voiture qui a été incendiée par des activistes palestiniens à proximité de cette colonie. Ils protestaient contre la confiscation de la dépouille du martyr Mohamad Hassan qui a été tué le 3 juillet dernier par des soldats israéliens, alors qu’il se trouvait sur le toit de sa maison à Qasrat .

Dans ces deux localités Bitar et Qasrat, il est question de 50 blessés parmi les Palestiniens durant les accrochages avec les soldats israéliens le samedi.

Toujours à Naplouse, des affrontements ont été signalés entre les Palestiniens et les soldats israéliens à proximité de la localité de Yatma .

Source: Divers