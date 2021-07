Vladimir Poutine s’est vu présenter ce 20 juillet, dans le cadre du salon aéronautique MAKS 2021, le nouveau chasseur léger russe qui volera à la vitesse de Mach 2.

Le chasseur léger de 5e génération Checkmate (Échec et mat en français) sera capable d’atteindre le double de la vitesse du son, est-il indiqué dans la présentation de l’avion à Vladimir Poutine.

«La vitesse Mach 1,8-2», précise le document.

Ce dernier ajoute que la charge de combat du chasseur sera de 7.400 kilos.

«Placement dans les compartiments d’armes des moyens modernes de destruction», note encore la présentation, ajoutant que l’autonomie de vol sera de 3.000 kilomètres.

Le patron de Rostec, Sergueï Tchemezov, a indiqué aux journalistes que le nouvel appareil serait équipé du même moteur que le Soukhoï Su-57 et qu’il pourrait emporter des bombes aériennes ainsi que des missiles guidés et non guidés.

En outre, il ne coûtera qu’entre 21 et 25 millions d’euros, alors que pour ses «homologues» étrangers, il faudra débourser de 50 à 76 millions, a-t-il ajouté, évoquant les Rafale français et les Saab Gripen suédois.

«Échec et mat»

Checkmate a été présenté ce 20 juillet au Président russe.

«Il est conçu sur la base des technologies de superinformatique […]. Ce n’est pas simplement un autre avion de 5e génération. C’est Échec et mat (The Checkmate).»

Le nouvel appareil est un chasseur monomoteur léger de 5e génération qui n’a pas de semblable en Russie, a déclaré la société Rostec après la présentation de l’avion au Président.

«Il associe des solutions et des technologies innovantes, y compris l’aide à l’activité du pilote par les moyens de l’intelligence artificielle, ainsi que des techniques rodées qui ont déjà fait leurs preuves», a noté l’entreprise.

Le premier vol du chasseur est prévu dans deux ans.

«Le premier vol est prévu pour 2023, la construction de modèles d’essai pour 2024 et le lancement du lot pré-série pour 2026», indique encore la présentation.

Les livraisons du nouvel avion doivent débuter dans 5,5 ans, précise la présentation.

Une vitesse de Mach 2 est égale à deux fois la vitesse du son. Dans l’atmosphère terrestre à une température d’environ 15 degrés, celle-ci est de 1.225 km/h.

Jamais 5 sans 6

Alors que le premier vol de ce chasseur de 5e génération n’est programmé que dans deux ans, un membre du conseil d’administration de la Commission militaro-industrielle russe, Sergueï Smirnov, a d’ores et déjà fait part à Sputnik d’informations sur un chasseur de la génération suivante, qui emploiera très largement les technologies de l’intelligence artificielle.

Il a déclaré dans ce contexte que la mise au point d’un avion prenait entre cinq et sept ans et que la conception des moteurs exigeait encore plus de temps.

Le salon aéronautique MAKS 2021 se tient à Joukovski, dans la région de Moscou, et se déroule cette année du 20 au 25 juillet. En 2019, le montant des contrats et accords signés a dépassé un équivalent de 3,5 milliards d’euros.

