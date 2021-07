Les États-Unis ont récemment expédié plusieurs envoyés militaires et espions à Hassaké, grande ville du nord-est de la Syrie, dans le vain espoir de pouvoir recruter des mercenaires parmi les membres des tribus syriennes. Le projet a cependant échoué et les tribus les ayant violemment expulsés de leurs villages.

Des envoyés militaires américains se sont donc rendus dans plusieurs villages et villes de la province de Hassaké, dans le nord-est de la Syrie, avec des experts de la CIA et des traducteurs arabes, selon un rapport cité par le site arabe en ligne Rai al-Youm.

Cette même source a par ailleurs révélé : « Les envoyés américains ont rencontré certains cheikhs de la tribu Bani Saba’a, l’une des composantes les plus importantes de la tribu Tayy, et leur ont proposé des pots de vins séduisants. Ils ont promis aux tribus syriennes qu’elles leur verseraient un salaire mensuel élevé si elles acceptaient de contribuer au plan américano-israélien du démembrement de la Syrie. Or les chefs tribaux ont rejeté ces offres, expulsant avec colère et indignation les émissaires américains et soulignant une fois de plus leur fidélité et allégeance à l’État syrien. Les tribus syriennes ont également déclaré qu’elles soutiendraient le gouvernement syrien pour lutter contre les occupants américains et leurs mercenaires. »

Et d’ajouter : « Les États-Unis ne savent pas que les temps ont changé et que les événements de l’occupation de l’Irak ne peuvent pas se reproduire en Syrie, parce que les tribus syriennes ont vu le visage hideux des États-Unis et les conséquences de leurs politiques d’occupation en Irak, en Libye et au Yémen ».

« Voilà pourquoi les mensonges, les pots de vins et les dollars empoisonnés des États-Unis ne peuvent plus les séduire. La guerre contre les troupes américaines en Syrie et en Irak a atteint sa phase finale et ne s’arrêtera jusque la sortie du dernier soldat américain du territoire syrien», poursuit Rai al-Youm.

« Il faut rendre hommage aux tribus à l’est de l’Euphrate syrien pour avoir dit un non catégorique aux plans coloniaux des Etats-Unis en Syrie et réaffirmé leur dépendance du gouvernement de Bachar Assad et à l’axe de la Résistance ».

Le média arabe souligne finalement que « les Américains ont échoué non-seulement en Syrie et en Irak, mais dans tout le Moyen-Orient. A l’instar de leur retrait d’Afghanistan, ils seront également vaincus en Syrie et en Irak ».

Simultanément au projet avorté des Américains d’infiltration dans les tribus de Hassaké, des sources médiatiques ont annoncé l’arrivée d’un important convoi militaire américain de 75 blindés dans la province orientale, n’excluant pas l’hypothèse que les Américains aient l’intention de construire une nouvelle base au nord et à l’est de la Syrie.

Source: Avec PressTV