Nouvelles mesures, nouveaux bilans et faits marquants: un point sur les dernières évolutions de la pandémie de Covid-19 dans le monde.

Japon : 3000 infections

Alors qu’elle accueille depuis vendredi dernier les Jeux olympiques, la capitale japonaise a vu flamber le nombre de cas quotidiens de Covid-19 qui a dépassé mercredi les 3.000 pour la première fois.

Tous les participants des JO sont soumis à des mesures draconiennes, notamment des tests réguliers et des restrictions dans leurs déplacements.

Les organisateurs ont recensé seulement 169 cas de Covid-19 parmi les dizaines de milliers de personnes impliquées dans les JO depuis le 1er juillet, résidant au Japon ou venues spécialement de l’étranger.

Testées positives, des sportives néerlandaises ont été placées en quarantaine dans un hôtel et privées de compétition aux JO de Tokyo.

L’état d’urgence sanitaire a été déclaré à Tokyo pour la quatrième fois début juillet, et plusieurs départements voisins envisagent des restrictions pour faire face à une nette recrudescence des infections.

Le Japon a été relativement épargné par la pandémie, avec environ 15.150 décès officiellement recensés depuis début 2020. Aucune mesure de confinement strict n’a été imposée jusqu’ici, le gouvernement n’ayant pas les moyens constitutionnels pour le faire.

Allemagne: craintes d’une remontée des courbes

En Allemagne, plus de la moitié de la population, soit 41,8 millions de personnes, est désormais entièrement vaccinée contre le Covid-19, a annoncé mercredi le ministre de la Santé, alors que le pays s’inquiète d’une remontée des courbes d’infection.

Le chemin est encore long pour atteindre les 80% de vaccinés, seuil visé par le pays pour atteindre l’immunité collective. Plusieurs voix, notamment le bras droit d’Angela Merkel, ont récemment suggéré d’imposer des restrictions pour les non-vaccinés.

Un pass sanitaire est déjà en vigueur au Danemark, en Hongrie, en France et bientôt en Italie.

France: le pass sanitaire dans les longs transports publics

En France, où un français sur deux est désormais complètement vacciné, selon les autorités, le ministre délégué aux Transports a indiqué que l’extension du pass sanitaire, certifiant une vaccination en règle ou un test PCR négatif, aux transports de longue distance entrera en vigueur « entre le 7 et le 10 août ». Les contrôles seront « massifs » mais « pas systématiques ».

A la rentrée, seuls les collégiens et lycéens non-vaccinés devront suivre les cours à distance si un cas de Covid est détecté dans leur classe, a de son côté précisé le ministre de l’Education.

USA : à nouveau le masque

Les Américains vaccinés doivent à nouveau porter le masque en intérieur dans les zones à haut risque, une mesure imposée mardi par les autorités sanitaires, au moment où le variant Delta entraîne une forte hausse des cas, notamment dans les régions moins bien couvertes par le vaccin.

La pandémie a fait plus de 4,17 millions de morts dans le monde depuis fin décembre 2019, selon un bilan établi par l’AFP mercredi à 10h00 GMT.

Les Etats-Unis sont le pays ayant enregistré le plus de décès (611.288), devant le Brésil (551.835) et l’Inde (422.022).

OMS et OMC

L’OMS estime, en prenant en compte la surmortalité directement et indirectement liée au Covid-19, que le bilan de la pandémie pourrait être deux à trois fois plus élevé que celui qui est officiellement établi.

Par ailleurs, il n’y a eu aucune avancée mardi à l’Organisation mondiale du Commerce sur l’idée d’une levée temporaire des brevets sur les vaccins anti-Covid pour augmenter leur production, a indiqué le porte-parole de l’OMC après une réunion des Etats membres au siège de l’organisation à Genève.

Une nouvelle réunion officielle est prévue en octobre.

Source: Avec AFP