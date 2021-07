Le porte-parole des forces armées yéménites, le général Yehya Sarii, a déclaré que les forces yéménites avaient achevé avec succès la deuxième phase de l’opération Al-Nasr Al-Mubin dans la province d’al-Bayda (centre).

Cité par la chaîne de télévision d’Al-Masirah, Sarii a précisé lors d’une conférence de presse vendredi 30 juillet: « À la suite de cette opération, les deux districts de Na’man et Nati’ de la province d’al-Bayda ont été libérés et les terroristes takfiristes soutenus par la coalition saoudienne ont subi des pertes cuisantes. »

Le général Sarii a fait état de la détention et de la mort des centaines de mercenaires de la coalition saoudienne et des éléments takfiristes et de la saisie de grandes quantités d’armes.

Les combattants de l’armée yéménite et d’Ansarullah sont « en train de nettoyer les dernières poches après en avoir libéré la majeure partie », a-t-il ajouté.

Rappelons que la majorité de cette province est sous contrôle des forces yéménites.

Le général Sarii a réitéré que « l’opération des forces armées yéménites se poursuivra jusqu’à la fin des agressions de la coalition saoudienne, la levée du blocus imposé contre le Yémen, la libération de tous les territoires yéménites et la restitution de la souveraineté et de l’indépendance du Yémen ».

Dans le cadre d’un plan conjoint réalisé par le groupe terroriste al-Qaïda, les Américains et les Saoudiens ont tenté d’avancer dans la province d’al-Bayda vers Ma’rib (nord) où se trouve la plus importante base saoudienne au Yémen, et ce, dans l’espoir de rattraper les lourdes défaites qu’ils ont subies par le passé.

Dans ce contexte, les terroristes d’al-Qaïda et des mercenaires de la coalition saoudienne ont lancé, début juillet, des attaques à grande échelle sur les axes sud-est et sud de la province d’al-Bayda, notamment dans les districts d’as-Sawma’ah et al-Zahir.

Mais leurs offensives ont été repoussées par les combattants de l’armée yéménite et d’Ansarullah.

Ainsi, lors d’une attaque de représailles menée le 8 juillet, les forces yéménites ont réussi à reprendre le contrôle d’autres nouvelles zones, à savoir al-Zahir, al-Sawah, Nassab al-Kassad et al-Jaradi.

Par la suite, les combattants yéménites ont lancé de nouvelles attaques depuis al-Zahir contre des éléments de la coalition saoudienne et les terroristes d’al-Qaïda. Les attaques ont conduit à la prise de contrôle d’un plus grand nombre de zones à la poursuite des affrontements près de la zone de Hanaka.

Selon les sources sur le terrain, à l’heure actuelle les affrontements se sont atténués dans le district d’al-Zahir et se déroulent dans les zones aux alentours du district d’al-Burman, occupées par des terroristes d’al-Qaïda. Avec le nettoyage de ces zones, tout le district d’al-Zahir sera libéré.

Sources : AlMasirah + PressTV