Ismail Haniyeh a été réélu par acclamation, à la tête du bureau politique du Hamas pour un second mandat de 4 ans (2021-2025), a annoncé le Comité central des élections qui a supervisé les étapes du processus électoral interne du mouvement dans toutes les régions.

Dans son communiqué publié ce lundi 2 août, il indique aussi que celui qui a été désigné comme adjoint de Haniyeh est Saleh al- Arouri qui était jusque-là le chef de la région de Cisjordanie dans le mouvement.

Selon le Comité électoral, Yahya Al-Sinwar a été élu à la tête du bureau du mouvement à Gaza, et Khaled Méchaal à la tête de ce bureau à l’étranger.

Après la clôture des élections centrales, le comité a salué les dizaines de milliers de membres du Hamas qui ont participé au scrutin primaire « dans une atmosphère de fraternité, d’engagement et de compétition honorable dans le respect des règles et règlements approuvés dans le mouvement ».

« Nous annonçons en toute fierté aux fils de notre mouvement, de notre peuple et de notre nation cette grande réalisation démocratique consultative, qui s’est déroulée dans le sillage de la victoire de notre peuple et de sa résistance dans la bataille Épée d’al-Qods», a conclu le texte.

Source: Médias