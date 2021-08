Le Hezbollah a riposté ce vendredi 6 août aux bombardements israéliens qui ont visé jeudi 5 août plusieurs régions libanaises dans ce qui semble être le premier échange de tirs depuis la guerre 2006.

“Vers 11:15 de la matinée, et en riposte aux raids aériens israéliens contre des zones ouvertes dans les deux régions al-Jormok et al-Chawakir, le groupe des deux martyrs Ali Kamel Mohsen et Mohamad Qassem Tahhane a bombardé des positions de l’occupation dans les environs des hameaux de Chébaa”, a indiqué un communiqué publié par la Résistance islamique, bras armé du Hezbollah. Ces hameaux occupés par l’entité sioniste depuis 1967 sont revendiqués par le Liban.

“le bombardement a eu lieu au moyen des plusieurs dizaines de roquettes de 122mm”, a précisé le texte.

Selon l’agence Reuters citant une source sécuritaire libanaise, les roquettes ont été tirées en direction ds régions occupées dans la région d’al-Aarqoub, dans l’entourage des hameaux de Chébaa.

Le porte-parole de l’armée israélienne le général Ron Kokhav a indiqué sur Twitter que le Hezbollah a tiré dix roquettes dont 6 qui sont tombées dans des zones ouvertes et trois ont raté leur cible.

Des médias israéliens ont pour leur part évoqué une vingtaine de roquettes dont dix ont été interceptées par le Dôme d’acier.

En commentant la riposte du Hezbollah, l’analyste israelien Alon ben Daviv a dit: « les tirs cette fois-ci sont plus réguliers que les fois précédentes ce qui impose à Israël d’envisager une riposte importante”.

“L’hésitation devrait etre de mise chez l’institution sécuritaire et militaire sur la riposte, on s’efforcera d’éviter une confrontation à l’heure actuelle mais il faudrait trouver une solution pour faire cesser les tirs”, a-t-il ajouté.

La Force intérimaire des Nations unies au Liban (Finul) a pour sa part qualifié la situation à la frontière entre le Liban et la Palestine occupée de “très dangereuse”, invitant toutes les parties à faire prevue de retenue.

Le 5 juillet et pour la première fois depuis 2006, les avions israéliens ont bombardé des positions au sud du Liban sous prétexte que ce sont des plateformes pour les tirs de roquettes depuis le sud du Liban. La veille deux roquettes s’étaient abattues dans l’entourage de la colonie de Kiriat Shmona, provoquant un incendie.

La télévision al-Manar a indiqué que les avions de l’ennemi israélien ont exécuté deux raids contre la région al-Dimachkiyeh, dans les environs de la localité al-Mahmoudiyat au sud du Liban. Sans faire part de victimes.

