Le secrétaire général du Hezbollah, Sayed Hassan Nasrallah, a assuré que « la résistance ripostera sans doute à chaque nouveau raid israélien contre le Liban ».

Lors d’un discours, ce samedi 7 aout, à l’occasion du 15ème anniversaire de la victoire de la résistance lors de la guerre israélienne contre le Liban en 2006, le numéro un du Hezbollah a appelé à la nécessité de préserver les acquis de cette guerre et de ne pas permettre à l’entité sioniste de franchir les lignes rouges et exploiter la crise au Liban pour imposer de nouvelles équations.

L’explosion du port du Beyrouth et l’incident de Khaldé ont également été abordés par Sayed Nasrallah.

Voici les principaux points de son discours :

Tout d’abord je voudrais présenter mes condoléances aux familles des martyrs de Khaldé, pour le décès du chef FPLP Ahmad Jibril et à toutes les familles des martyrs de l’explosion de Beyrouth.

Préserver les acquis de la guerre 2006

Il est de notre responsabilité de préserver les acquis et les équations de la guerre 2006- qui ne sont pas le fruit d’un vœu ou des tables de négociations- mais des énormes sacrifices que nous avons tous endurés.

Il faut préserver ce que les martyrs ont accompli pendant la guerre de juillet 2006 et développer ces exploits et ces avantages. Ceux-ci sont entrés dans une nouvelle étape à travers l’affrontement héroïque menée par les Palestiniens lors de la bataille de l’épée de d’Al-Qods.

L’équilibre de dissuasion constitue l’acquis historique et stratégique le plus important réalisé par la résistance lors de la guerre 2006. Le Liban jouissait de sécurité et de stabilité pendant 15 ans.

Avant 2006, l’armée de l’air israélienne a mené le long des décennies des raids contre des bâtiments, des institutions, des cibles et des infrastructures dans toutes les régions. Rien ne la dissuadait.

Or durant ces dernières 15 ans, pas un seul raid israélien n’a eu lieu contre une zone libanaise, à l’exception d’un incident contre une région controversée entre les frontières libanaise et syrienne.

Ce qui a interdit Israël de mener des raids contre le Liban est sa crainte d’entrer dans une confrontation avec le Liban et sa résistance.

A suivre