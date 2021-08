« Nous suivons de près les agissements des États-Unis, du Royaume-Uni et d’Israël dans la région », a déclaré, mardi 10 août, le secrétaire du Conseil suprême de la sécurité nationale de la République islamique d’Iran.

Lors d’un entretien avec le ministre irakien des Affaires étrangères, Fouad Hossein, à Téhéran, Ali Chamkhani a évoqué la présence dangereuse et malveillante de militaires américains dans la région et les ingérences de Washington dans les affaires intérieures des pays d’Asie de l’Ouest.

« En cas de la poursuite de cette situation, la tension montera d’un cran », a ajouté Ali Chamkhani.

« Les pays de la région sont en mesure d’assurer leur propre sécurité sans compter sur les interventions étrangères, d’autant plus que les agissements suspects qu’ont récemment commencés les États-Unis, le Royaume-Uni et Israël dans la région risquent de créer l’insécurité et le malentendu parmi les pays du golfe Persique. »

Il a déclaré que l’Iran était entièrement prêt à neutraliser les complots pour déstabiliser la région.

Le secrétaire du Conseil suprême de la sécurité nationale de la République islamique d’Iran a ensuite fait allusion à la récente décision des États-Unis de boycotter les branches de la Résistance antiterroriste en Irak, en Syrie et au Liban ainsi qu’au feu vert de la Maison-Blanche aux groupes terroristes pour massacrer les peuples de la région.

« C’est la raison pour laquelle les nations haïssent le gouvernement américain et ses alliés qui adoptent toujours des mesures ambivalentes et malveillantes. »

Ali Chamkhani a déclaré que les accords signés entre Téhéran et Bagdad devraient entrer en vigueur dans les plus brefs délais.

De son côté, le chef de la diplomatie irakienne a déclaré que la stabilité politique et sociale en Iran rendait heureux et le gouvernement et le peuple de l’Irak.

« Quiconque entend utiliser le sol irakien pour menacer la sécurité de l’Iran fera l’objet de la réaction ferme de Bagdad ».

Fouad Hossein a souligné que Bagdad était prêt à promouvoir ses relations avec le nouveau gouvernement iranien.

Il s’est entretenu également avec son homologue iranien Mohammad Javad Zarif.

