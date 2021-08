Les factions de la résistance palestinienne à Gaza ont affirmé, mercredi 18 août, qu’ils étaient prêts à une « escalade » des hostilités contre l’occupation israélienne si les restrictions imposées au territoire n’étaient pas assouplies, et ont annoncé la tenue d’une manifestation samedi près de la barrière frontalière.

« Une escalade et une explosion sont inévitables si le statu quo persiste. Le faible gouvernement sioniste doit réaliser que le prix de son existence est la fin de l’agression contre la Cisjordanie et AlQods, et la fin du siège de Gaza », a déclaré un haut responsable du Jihad islamique, Khalid al-Batsh, dans un communiqué relayé par les médias israéliens.

Après une réunion mercredi, les factions de la résistance ont également annoncé qu’elles allaient commencer « une série d’activités » pour intensifier la pression sur les autorités d’occupation.

Dans les déclarations qui ont suivi la réunion, les responsables ont indiqué qu’ils organiseraient un important rassemblement dans le camp de Malika, samedi après-midi, près de la barrière avec les territoires occupés.

Malika a été un site clé des protestations contre l’entité sioniste près de la frontière de Gaza en 2018 et 2019.

Les tensions entre les deux parties sont de nouveau montées d’un cran ces dernières semaines, à la faveur d’une absence présumée de progrès dans les pourparlers de cessez-le-feu visant à permettre à Gaza de se reconstruire après la guerre de 11 jours en mai dernier.

Sans un accord pour faciliter la reconstruction de Gaza, les observateurs estiment qu’une escalade des hostilités dans un futur proche est inévitable.