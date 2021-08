Le statu quo perdure et les civils continuent de souffrir.

Israël a de nouveau bombardé illégalement la Syrie cette semaine, violant l’espace aérien libanais pour ce faire et mettant en danger la vie d’un nombre incalculable de civils. Et après cela, encore une fois, silence radio des médias.

Jeudi 20 août, peu après 23 heures, des missiles israéliens ont visé les environs de Damas et Homs, selon un communiqué de l’armée syrienne. Le Centre de réconciliation russe pour la Syrie a déclaré qu’Israël l’avait fait via six avions qui ont tiré 24 missiles guidés sur la Syrie [dont 22 ont été interceptés par les défenses syriennes, d’après les forces armées russes en Syrie].

Des bâtiments endommagés sont montrés après ce que les autorités syriennes ont dit être une frappe aérienne israélienne dans la banlieue ouest de Damas

Dans leur attaque contre la Syrie, les missiles israéliens ont mis en danger deux avions de ligne dans l’espace aérien syrien et libanais, en particulier les 130 civils et membres d’équipage d’un vol de Middle East Airlines venant d’Abou Dhabi à destination de Beyrouth. Les trackers de vol montrent que l’avion a brusquement changé de cap pour éviter d’être pris pour cible.

Flashback sur 2018, lorsqu’Israël a attaqué la Syrie en utilisant la couverture d’un avion russe – dont la présence était légale en Syrie, ayant été invité par le gouvernement syrien, contrairement à l’avion israélien d’invasion. Des missiles de défense aérienne syriens ont répondu à la menace en abattant l’avion russe.

Le mois dernier, Israël a attaqué la Syrie à plusieurs reprises, y compris pendant l’Aïd al-Adha, l’un des moments les plus saints pour les musulmans.

La réalité est que les bombardements israéliens sur la Syrie sont si courants que cette dernière attaque n’est guère une « nouvelle », et il est difficile de la rendre digne d’intérêt. J’ai déjà écrit sur de telles attaques, notamment en notant en février 2021 que « Le chef d’État-Major militaire d’Israël s’est vanté plus tôt d’avoir frappé plus de 500 cibles rien qu’en 2020 ».

Mais chaque attaque est, à mon avis, digne d’intérêt, car chacune d’entre elles affecte, sinon tue, des civils.

Des bombardements de routine d’un pays souverain voisin commis par, disons, la Russie ou la Chine, seraient certainement jugés dignes d’intérêt. L’intégralité des médias occidentaux et tout Internet seraient livides et exigeraient des comptes.

Le prétexte d’Israël lorsqu’il bombarde la Syrie est généralement qu’il « vise des combattants soutenus par l’Iran », une accusation joyeusement réimprimée dans les médias et par des sources appelant au renversement du gouvernement syrien.

En réalité, selon les rapports, les attentats de jeudi ont tué quatre civils syriens, dont au moins un jeune.

Terreur psychologique

La journaliste britannique Vanessa Beeley, qui vit dans une banlieue densément peuplée de la périphérie de Damas, a tweeté qu’elle ressentait les impacts des bombardements.

Imaginez maintenant que toutes les personnes à proximité ressentent cet impact, ne sachant pas si cette nuit-là, elles seraient finalement touchées. C’est la chose que nous n’entendons pas beaucoup, même lorsque par miracle ces attaques ont une quelconque couverture médiatique : leur impact sur les civils, même ceux qui ne sont pas directement blessés mais terrorisés par les explosions.

Je connais très bien la terreur d’être à proximité d’un site qu’Israël vient de bombarder. Et bien que j’aie de nombreuses anecdotes sur mes trois années de vie à Gaza, un incident plutôt poignant m’a impliqué dans une rêverie sans sommeil sur le toit de la maison modeste du centre de Gaza dans laquelle j’ai vécu par une chaude nuit d’août 2011. J’ai écrit :

« Je regardais des étoiles filantes sporadiques lorsque le premier F-16 est apparu depuis la mer. Trois autres suivent. Le rugissement est normal, les F-16 sont normaux, et lire dans les nouvelles le lendemain qu’une partie de Gaza a été bombardée est normal. Ils continuent vers l’est et un bombardement semble imminent. Il l’est. Un épais nuage de fumée noire masque les lumières tamisées des maisons de l’est de Deir al Balah où les F-16 ont frappé ».

J’ai ensuite parlé des avions qui attaquaient la ville de Khan Younis au sud et, soudain, bombardaient un endroit près de moi.

« Deux explosions massives, la maison tremble. Ils ont bombardé quelque part près de la mer, qui n’est qu’à quelques centaines de mètres. La poussière de béton s’abat sur nous. Il y a un klaxon soutenu à Gaza que tout le monde reconnaît comme appelant à libérer le passage, car nous avons une autre victime ici ».

Et, si je peux m’attarder sur cette simple anecdote, j’ai remarqué comment les hommes de la maison essayaient de paraître calmes et cool, mais bien que nous étions tous habitués à de tels bombardements aléatoires et que nous faisions preuve de courage ou arrêtions vraiment de flancher, ces moments vous affectent toujours profondément.

« Chaque fois qu’un de ces putains de F-16 nous survole, c’est un rappel de la dernière guerre, ou des attaques précédentes, ou des bombardements aléatoires, ou des amis et de la famille qui ont trouvé le martyre dans leur sommeil, leur voiture, leur maison… Chaque fois que ces F-16 franchissent intentionnellement le mur du son pour créer un bang sonique semblable à une bombe, tout le monde à portée se souvient instinctivement de sa propre horreur personnelle face à la guerre ou aux attaques israéliennes ».

J’ai des souvenirs de bombardements plus terrifiants durant toute la nuit, avec des bombes massives qui atterrissent à proximité, y compris à quelques dizaines de mètres. C’était pendant la guerre de 2008/9 contre Gaza. Avec le récit ci-dessus, je veux souligner comment ces terreurs peuvent se produire n’importe quel jour au hasard, mais ne seront jamais évoquées dans les médias.

Mais ce ne sont pas seulement les bombardements, déjà assez mauvais. L’aspect de terreur psychologique comprend la présence quasi continue de drones au-dessus de nos têtes.

Après le dernier bombardement israélien de la Syrie, j’ai parlé avec la journaliste libanaise Marwa Osman. Elle a souligné que la violation par Israël de l’espace aérien libanais est un phénomène presque quotidien.

« Toute la journée, vous pouvez entendre [les drones israéliens]. Cela provoque une dépression nerveuse pour tout être humain de continuer à écouter cela toute la journée. Je ne peux même pas imaginer ce qu’ils ressentent à Gaza quand ils les ont tout le temps au-dessus de leur tête ».

Si vous n’avez jamais été sous un, et encore moins des dizaines, de drones militaires, vous ne saurez pas à quel point les entendre est profondément dérangeant. Il est difficile de se concentrer avec une cacophonie aussi menaçante constamment au-dessus de nos têtes.

Quand, début août, dans ce que l’armée israélienne a qualifié d’attaque de « représailles », Israël a tiré des obus d’artillerie sur la région de Khiam au sud du Liban, Osman se trouvait chez elle à moins d’un kilomètre des bombardements. Elle a parlé de la terreur de ses enfants.

« J’en ai trouvé un caché sous l’évier, j’en ai trouvé deux cachés dans ma chambre près du placard parce qu’ils pensaient que c’était l’endroit le plus sûr ».

Des condamnations limitées, mais le maintien du statu quo ?

Le ministre libanais de la Défense a condamné la récente attaque d’Israël et a « appelé l’ONU à dissuader Israël de mener des frappes aériennes sur la Syrie en utilisant l’espace aérien libanais ». La Russie et l’Iran ont plus d’une fois condamné les attaques, notant à juste titre qu’elles violent le droit international et la souveraineté de la Syrie. Et bien sûr, le gouvernement syrien condamne de telles attaques chaque fois qu’elles se produisent.

Mais malgré cela, les condamnations reçoivent un écho limité et le statu quo continue. Dans un jour ou deux, ou une semaine ou un mois, il y aura une autre attaque israélienne de ce type qui, encore une fois, ne sera pas jugée digne d’intérêt.



Par Eva Bartlett : journaliste et militante indépendante canadienne. Elle a passé des années sur le terrain à couvrir des zones de conflit au Moyen-Orient, en particulier en Syrie et en Palestine (où elle a vécu près de quatre ans).

Sources : RT ; Traduction Le cri des peuples.