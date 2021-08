L’aviation israélienne a bombardé plusieurs régions de la bande de Gaza dans la nuit de samedi à dimanche.

Selon les médias palestiniens, les factions de la résistance palestinienne ont activé leur DCA pour les repousser.

Selon la version officielle israélienne, les sites bombardés sont utilisés par le Hamas pour fabriquer des armements ainsi que des tunnels. Aucune victime n’a été signalée.

Selon le site d’information palestinien Quds Pess, les raids ont visé un site de la résistance au milieu de Gaza et un point d’observation au nord de la bande de Gaza.

Les avions israéliens ont aussi largué tout au long de la frontière des dizaines de sachets apparemment vides qui dégageaient une odeur nauséabonde, a rapporté sur Twitter Gaza Now.

L’agression israélienne se veut réprimer les actions de confusion nocturne qui ont été déclenchées de nouveau pour protester contre l’embargo imposé à la bande de Gaza par les Israéliens, de concert avec les Egyptiens.

Plusieurs centaines de Palestiniens s’étaient rassemblées dans la région du camp Malakat, à l’est de Gaza. Ils ont brûlé des pneus en caoutchouc et envoyé des ballons incendiaires en direction des colonies israéliennes situées dans l’enveloppe de Gaza, notamment vers l’ouest du Néguev. Deux incendies se sont déclarés.

Des snipers israéliens déployés tout au long de la barrière ont ouvert le feu sur les jeunes protestataires. Il y a eu six blessés, dont un dans état grave car dans la tête.

Ces actions devraient se poursuivre pendant une semaine tout au long de la frontière de la bande de Gaza avec la Palestine occupée.

« Notre peuple n’acceptera jamais les politiques de colonisation et de compromis aux dépens de ses droits nationaux. Nous poursuivrons notre lutte et notre combat pour récupérer nos droits », a déclaré le porte-parole du Hamas Fawzi Barhoum selon lequel ce sont les politiques extrémistes de l’occupation israélienne qui poussent les choses avec force pour créer une atmosphère favorable à l’escalade et à l’explosion.

Dans un communiqué, les comités de la résistance qui regroupent les factions de résistance palestinienne dans la bande de Gaza ont pour leur part assuré que « les actions des jeunes révolutionnaires se poursuivront de toutes leurs forces jusqu’à la levée du siège de la bande de Gaza ».

« Les jeunes révolutionnaires inventeront de nouveaux procédés pour obliger l’ennemi à se plier aux demandes de la résistance », a souligné le texte.

La chambre commune des Unités de ballons incendiaires et explosifs et de confusion nocturne a organisé une rencontre le samedi soir au cours de laquelle elles ont discuté de moyens de riposte aux mesures de l’occupation israélienne qui font perdurer l’embargo et empêchent les travaux de reconstruction dans la bande de Gaza. « L’embargo qui se poursuit contre la bande de Gaza nous pousse à rendre impossible la vie des colons de l’enveloppe et la région », a-t-elle averti dans un communiqué.

Depuis l’escalade militaire de 11 jours du mois de mai dernier, les autorités de l’occupation interdisent l’acheminement des matériaux de construction vers la bande de Gaza. Ells réclament en échange la libération des quatre soldats israéliens qui ont été fait prisonniers depuis 2014 par le Hamas qui insiste pour sa part de les échanger avec les milliers de prisonniers palestiniens dans les geôles israéliennes.

Ce dimanche, les autorités de l’occupation ont décidé d’ouvrir le passage Karam Abou Salem (Beit Hanoun-Eretz). 27 camions transportant des denrées alimentaires et 7 camions citernes devraient être autorisés à entrer dans la bande de Gaza, a précisé Quds Pess.

Les autorités égyptiennes ont en même temps décidé d’ouvrir le passage de Rafah, seule ouverture de la bande de Gaza vers le monde extérieur.