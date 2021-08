Le Hamas a condamné la rencontre du président de l’Autorité Palestinienne Mahmoud Abbas avec le ministre israélien de la Guerre Benny Gantz. Cette rencontre est loin de l’esprit national de notre peuple palestinien, a déclaré, ce lundi 30 août le porte-parole du Hamas Hazem Qassem.

« Ce comportement aggrave la division politique entre Palestiniens », a-t-il ajouté.

Qassem a souligné que « ces rencontres entre la direction de l’Autorité et l’occupation encouragent certaines parties de la région à normaliser avec l’occupation et affaiblissent la position palestinienne qui rejette toute normalisation avec l’entité sioniste ».

Pour sa part, le dirigeant du Hamas, Tariq Salmi, a déclaré dans un communiqué que: « la réunion Abbas-Gantz, qui s’est tenue sur fond des crimes de l’occupation, de son siège et de son agression, constitue un coup de poignard dans le dos du peuple palestinien ».

« L’autorité et son chef tournent le dos au consensus national et imposent des conditions pour la reprise du dialogue national qui servent l’occupation. Par contre, ils se précipitent pour rencontrer les dirigeants de l’ennemi, mettent leurs mains dans des mains tachées de sang des innocents, et renforcent les liens sécuritaires et politiques de l’AP avec l’ennemi du peuple palestinien », a ajouté M.Salmi.

Et de souligner: « cette réunion intervient à un moment où « le sang des enfants tués par l’armée d’occupation sur les ordres de Gantz n’a pas encore séché ».

Rappelons que le ministre israélien de la guerre s’est entretenu, dimanche soir 29 août, avec le président palestinien lors de la première réunion de haut niveau entre les deux parties depuis des années, ont annoncé des responsables.

Le quotidien israélien Haaretz a déclaré que la réunion avait eu lieu dans la ville de Ramallah en Cisjordanie occupée par l’entité sioniste.

Hussein Sheikh, l’un des principaux collaborateurs d’Abbas, a confirmé la réunion dans un communiqué sur Twitter.

La réunion Gantz-Abbas est intervenue juste après que l’actuel Premier ministre israélien, Naftali Bennett, a été reçu à la Maison Blanche par le président Joe Biden.

L’administration Biden considère Abbas comme un acteur essentiel dans tous les efforts visant à reprendre les pourparlers bloqués de longue date, même si Abbas est de plus en plus isolé et impopulaire chez lui.

Gantz a discuté des questions sécuritaires et économiques avec le dirigeant palestinien de 85 ans, a déclaré le ministère israélien de la guerre dans un communiqué.

« Les deux parties ont convenu de continuer à communiquer davantage », a-t-on ajouté de même source.

Ont assisté à cette réunion le chef de la branche militaire israélienne responsable des affaires civiles dans les territoires palestiniens, Ghassan Alyan, le haut responsable de l’Autorité Palestinienne Hussein Al Sheikh et le chef du renseignement palestinien Majid Faraj.