L’armée iranienne a annoncé ce mardi 31 août le succès des tests du système de défense anti-missile Mersad-16, en tirant des missiles sur des cibles prédéterminées dans le désert central du pays.

« Le système Mersad est entièrement fabriqué localement », a déclaré le général de brigade Khosh Qalb, l’assistant des opérations de défense aérienne iranienne, soulignant que les travaux seront achevés rapidement pour le rendre capable d’affronter des cibles rapides à haute altitude, selon l’agence iranienne Fars.

Le général de brigade Khosh Qalb a ajouté : « Le nouveau système a rejoint le réseau de défense aérienne unifié du pays et il est désormais sous son commandement pour détecter et abattre les cibles aériennes ennemies », notant que ce système est capable de traiter des cibles rapides et à basse altitude.

Auparavant, l’armée iranienne avait dévoilé une nouvelle version du système de défense antimissile iranien Bavar 373, soulignant qu’il est comparable ou supérieur au système de missiles russe S-400.

Pour sa part, le commandant du quartier général de défense aérienne conjointe de Khatam al-Anbiya en Iran, le général de brigade Qader Rahimzadeh, a déclaré lors d’une visite d’inspection sur un certain nombre de systèmes de défense aérienne dans la région de Bandar Abbas et dans les îles Gulf : « Aujourd’hui, grâce à Dieu Tout-Puissant, les braves hommes de la défense aérienne accomplissent leur mission avec vigilance pour protéger sérieusement et avec une grande disponibilité l’atmosphère de la République iranienne ».

Rahimzadeh a ajouté que « les forces de défense aérienne spécialisées, grâce à une surveillance complète de tous les mouvements aériens dans la région, sont prêtes à répondre à toute menace potentielle ».

Source: Médias