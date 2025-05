Le Hamas a affirmé mardi que « la présence de la délégation israélienne à Doha, malgré son manque d’autorité, est une tentative flagrante de Benjamin Netanyahu de tromper l’opinion publique internationale ».

Dans un communiqué, le Hamas a déclaré que « la délégation israélienne prolonge son séjour de jour en jour sans s’engager dans des négociations sérieuses depuis samedi dernier ».

Il a ajouté que « les déclarations de Netanyahu concernant l’entrée de l’aide dans la bande de Gaza sont une tentative de jeter de la poudre aux yeux et de tromper la communauté internationale », car « aucune aide n’est encore entrée dans la bande, tandis que les quelques camions qui sont arrivés au passage de Kerem Shalom n’ont été reçus par aucun organisme international ».

Le mouvement a souligné que « l’escalade de l’agression, associée à la libération d’Idan Alexander et à la présence de délégations à Doha, révèle l’intention de Netanyahu de rejeter un règlement et son adhésion à la guerre ».

En conséquence, le Hamas a tenu l’occupation responsable d’avoir entravé les efforts visant à parvenir à un accord, compte tenu de la déclaration d’intention de ses responsables de poursuivre l’agression et de déplacer le peuple palestinien à Gaza.

« A la lumière de cette intransigeance, le cercle croissant de positions internationales rejetant l’agression et le blocus, plus récemment de la part de plusieurs pays européens, constitue une nouvelle condamnation de la politique d’occupation et un soutien croissant aux justes revendications de notre peuple », selon le Hamas.

Le mouvement a conclu sa déclaration en appréciant « les efforts des médiateurs et en affirmant son engagement positif et responsable envers toute initiative qui met fin à l’agression, appelle au retrait de l’occupation, lève le siège, permet l’entrée de l’aide et commence la reconstruction ».

