Le secrétaire d’Etat américain Marco Rubio a averti que « la Syrie pourrait être à quelques semaines d’une guerre civile à grande échelle si une intervention pour soutenir l’autorité de transition n’est pas entreprise », indiquant que « la possibilité de son effondrement est imminente », menaçant « de conséquences catastrophiques pour l’unité du pays et la stabilité régionale ».

Lors de son témoignage devant le Sénat américain mardi, Rubio a déclaré : « Notre évaluation est que l’autorité de transition, franchement, compte tenu des défis auxquels elle est confrontée, pourrait être à quelques semaines, et non à quelques mois, d’un effondrement potentiel et d’une guerre civile à grande échelle aux proportions dévastatrices, divisant effectivement le pays ».

Il a ajouté : « Nous devons les aider. Nous voulons que ce gouvernement réussisse, car l’alternative est une guerre civile généralisée et le chaos, ce qui déstabilisera naturellement toute la région ».

Rubio a annoncé que « l’administration Trump commencera à autoriser les diplomates américains basés en Turquie à travailler avec les responsables locaux à Damas pour déterminer l’assistance dont ils ont besoin », confirmant que « l’ambassadeur américain à Ankara sera également temporairement impliqué ». Il a ensuite lancé un avertissement sévère selon lequel « le gouvernement syrien intérimaire est au bord de l’effondrement ».

Concernant les options américaines, Rubio a souligné : « Si nous travaillons avec eux, cela peut fonctionner ou non. Si nous ne travaillons pas avec eux, cela ne fonctionnera certainement pas ».

Cet avertissement américain intervient quelques jours après la rencontre entre le président américain Donald Trump et le président par intérim de la Syrie, Ahmad al-Sharaa, à Riyad le 14 mai. Il s’agissait de la première rencontre entre les présidents des deux pays depuis près de 25 ans.

Source: Médias