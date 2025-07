Sous la pression de menaces américaines, Andrew Cayley, responsable à la Cour pénale internationale, a démissionné, dans le cadre de tentatives visant à entraver l’enquête sur les crimes de guerre et de génocide commis par l’occupation israélienne dans la bande de Gaza.

Selon un rapport publié par le journal The Observer, Cayley, qui supervisait l’enquête, a commencé à recevoir des appels téléphoniques menaçants alors qu’il recueillait des témoignages sur les événements du 7 octobre 2023.

Cayley supervisait l’enquête sur les crimes de guerre commis par Israël pour le compte de la Cour pénale internationale

Âgé de 61 ans, il a déclaré : « Cela a été les pires mois de ma vie. »

Au début de l’année 2024, lorsqu’il a reçu un appel et une offre d’emploi à la Cour pénale internationale, il savait que ce serait difficile, mais la possibilité de diriger l’enquête en Palestine, aux côtés de l’avocate américaine Brenda Hollis, était tentante pour lui.

Dès le départ, il était clair que l’affaire ne serait pas simple sur le plan juridique, car Israël n’est pas signataire du Statut de Rome et ne reconnaît pas la compétence de la Cour, alors que la Palestine est un membre, ce qui donne à la Cour une « compétence sur les crimes commis par ses ressortissants et sur son territoire ».

Il a expliqué : « Les pressions étaient énormes », certaines internes : « La rapidité, il fallait tout faire très vite », mais la plupart étaient externes.

Lorsque le procureur principal, Karim Khan, a fait savoir qu’il comptait demander un mandat d’arrêt contre Benyamin Netanyahou, la pression s’est intensifiée.

En mai 2024, un groupe de sénateurs américains des deux partis a organisé une réunion virtuelle avec de hauts responsables de la CPI pour discuter de l’affaire palestinienne. « Les politiciens américains menaçaient déjà de représailles contre la Cour si elle avançait dans les mandats d’arrêt contre Israël », a rapporté Cayley, ajoutant que le sénateur républicain Lindsey Graham, un fervent soutien d’Israël, « criait littéralement sur nous ».

Il a ajouté : « D’autres membres du personnel de la CPI présents à cette réunion m’ont confirmé que Graham les menaçait de sanctions et de fermeture de la Cour », ajoutant : « Oui, c’était grave. »

Lorsqu’on lui a demandé ce qu’il pensait à ce moment-là, il a répondu : « J’ai pensé : eh bien, il faut faire ce qui est juste. Mais les États-Unis exercent un pouvoir immense. C’était effrayant, pour être honnête. On nous avait prévenus. »

Mais Cayley n’a pris la pleine mesure de la menace qu’en mai, lorsque Khan est apparu sur CNN pour annoncer qu’il avait demandé aux juges d’émettre un mandat d’arrêt contre le Premier ministre israélien Benyamin Netanyahu et l’ancien ministre de la Défense Yoav Gallant.

Cayley a alors commencé à recevoir des appels anonymes avec des menaces disant : « Vous êtes en grand danger. »

L’été dernier, la police et les services de sécurité néerlandais se sont rendus à la Cour pour les avertir qu’il était en danger. Il se souvient : « Ils ont dit qu’ils devaient inspecter mon appartement, installer des alarmes sur toutes les fenêtres, des barreaux aux fenêtres supérieures et une porte blindée. C’était vraiment terrifiant. »

En plus du danger physique, il y avait la menace constante de sanctions. Les États-Unis avaient clairement indiqué dès le départ que si un mandat d’arrêt était émis contre le Premier ministre israélien, il y aurait des sanctions sérieuses contre la Cour.

Cela aurait été catastrophique pour Cayley, dont l’ex-femme est américaine et dont les quatre enfants vivent aux États-Unis, deux d’entre eux étant encore étudiants à plein temps et dépendant financièrement de lui.

Les sanctions l’auraient empêché de leur rendre visite ou de leur envoyer de l’argent, et auraient probablement affecté sa capacité à travailler au Royaume-Uni également.

Il a ajouté : « La plupart des banques s’alignent, et comme vous traitez souvent avec les États-Unis, vous ne voulez pas enfreindre la loi fédérale. Cela activerait les algorithmes de gel de comptes, ce qui signifie des sanctions contre les individus », précisant qu’il avait été conseillé de transférer son argent sur les comptes de sa sœur.

À l’automne dernier, la pression était devenue telle qu’elle affectait sa santé. Il a révélé : « Je n’étais pas en bonne santé. »

Finalement, il n’a eu d’autre choix que de démissionner du poste qu’il aimait, laissant derrière lui des collègues toujours exposés aux risques. Les sanctions imposées par Donald Trump dans les premières semaines de son mandat ont été étendues à au-delà de Khan pour inclure quatre juges.

Cayley explique que cela crée une pression psychologique énorme sur les employés de la Cour. Il ajoute : « Je sais que beaucoup d’entre eux sont en arrêt maladie. On sent une inquiétude généralisée là-bas. »

Les États-Unis ont menacé d’imposer des sanctions supplémentaires si d’autres mandats d’arrêt sont délivrés contre des ministres israéliens.

La CPI enquête également sur des accusations de crimes de guerre en Cisjordanie. Cayley déclare : « Il y a encore une vraie peur de ces sanctions, et je pense qu’elle est justifiée. »

Il ajoute : « Je pense que les États-Unis surveillent tout cela de près. » Il existe aussi une réelle possibilité que ces sanctions s’étendent à l’institution elle-même, ce qui pourrait geler tous les contrats avec les entreprises américaines, y compris les services de Microsoft qui hébergent la base de données de preuves de la Cour. La CPI est donc en train de chercher de nouveaux fournisseurs de services logiciels et bancaires.

Cayley n’a pas abordé les accusations d’agression sexuelle visant Khan, qui fait l’objet d’une enquête interne après avoir été accusé d’un rapport non consenti avec une femme dans son bureau l’an dernier, accusation qu’il nie.

Il s’est contenté de dire : « Toutes ces pressions pèsent lourdement sur la Cour. Je pense que la CPI traverse une période très difficile, mais elle tiendra bon. »

Cayley, qui est revenu vivre à Londres et travaille désormais au cabinet d’avocats Temple Garden, reste ferme dans ses convictions. Ce n’est que lorsqu’il évoque sa mission — lutter pour la justice internationale — qu’il montre de l’émotion et qu’il a besoin d’une pause pour se reprendre.

Il a déclaré : « Il reste encore beaucoup à faire, et parfois, je me sens épuisé. » Cayley décrit « un sentiment d’impuissance qui accompagne le travail sur les affaires de crimes de guerre ».

Il affirme : « Ce qui me pousse à continuer n’est pas tant l’horreur que j’ai vue au fil des décennies… Je peux supporter le sang et l’atrocité, mais pas la tristesse. J’ai vu et entendu tellement de chagrin au cours des trente dernières années. En tant qu’être humain, on ne peut pas rester indifférent. Il faut résister et faire ce qui est juste, même si cela a un prix. »

Source: Avec Investig’Action