Le porte-parole des Nations Unies a déclaré que la Charte de l’ONU et le droit international étaient violés à plusieurs reprises par certains États membres, notamment dans le contexte de la guerre israélienne contre Gaza et ailleurs.

« Les États doivent respecter et mettre en œuvre les engagements qu’ils ont signés », a insisté Stéphane Dujarric, lors d’une déclaration à l’agence de presse jordanienne Petra.

Concernant la perception dominante dans la région et dans le monde, Dujarric a reconnu que « les Nations Unies n’ont pas réussi à protéger le peuple palestinien ».

Il a souligné que « le Secrétaire général, l’ensemble du personnel humanitaire de l’ONU et les autres personnes restées à Gaza font tout leur possible pour protéger les civils et les aider à survivre, au moins en leur fournissant les ressources limitées dont nous disposons ».

Jeudi, le Secrétaire général des Nations unies, Antonio Guterres, a exprimé son inquiétude face à la détérioration rapide de la situation humanitaire dans la bande de Gaza. Il a averti que les infrastructures vitales étaient sur le point de s’effondrer en raison du manque de carburant et des attaques continues d’Israël contre les civils.

Source: Agences