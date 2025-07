Le porte-parole du Corps des gardiens de la révolution islamique (CGRI), le général de brigade Ali Mohammad Naeini, a affirmé que « l’Iran ripostera par une réponse écrasante à toute nouvelle agression contre l’Iran », soulignant que « nous n’aurons aucune limite ».

Le général de brigade Naeini a expliqué à la chaine satellitaire libanaise Al-Mayadeen que « la réponse rapide de l’Iran à la récente agression a déjoué les calculs de l’ennemi », ajoutant que « les résultats d’une guerre se mesurent par rapport aux objectifs atteints, et l’ennemi n’a atteint aucun de ses objectifs lors de la récente guerre ».

Il a souligné que « l’objectif principal de l’ennemi était de détruire le pouvoir de la République islamique en Iran », notant que « l’ennemi a explicitement déclaré que la guerre visait à soumettre, diviser et éliminer l’Iran, mais elle n’a pas atteint cet objectif ».

Le porte-parole du CGRI a ajouté que « l’ennemi a eu recours à l’action militaire après avoir échoué à atteindre ses objectifs par la négociation », estimant que « ce changement reflète une compréhension insuffisante de la nature du pouvoir iranien par les ennemis ».

Naeini a indiqué que « le fait d’avoir pris pour cibles les dirigeants militaires iraniens lors de la récente guerre n’a pas réalisé l’objectif de semer la confusion parmi les dirigeants iraniens. Au contraire, notre réponse a été rapide ».

Le porte-parole du CGRI s’est interrogé : « Qui s’inquiète maintenant ? L’Iran ou ses ennemis ? » Et de répondre: « Nos ennemis s’inquiètent assurément de la riposte dévastatrice de l’Iran en cas de nouvelle agression ».

Le général de brigade Naeini a révélé que « l’Iran a lancé plus de 2 000 missiles et drones vers les territoires occupés », soulignant « qu’un grand nombre de ces missiles et drones ont atteint leurs cibles avec précision ».

Source: Médias