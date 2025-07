Les députés français réunis en commission mercredi 2 juillet ont refusé la proposition de résolution portée par La France insoumise (LFI) pour mettre un terme à l’accord d’association entre l’Union européenne et Israël, a rapporté l’agence Média Palestine.

En vigueur depuis 2000, cet accord fonde la base légale des relations entre Israël et l’UE, et facilite les échanges commerciaux entre les deux entités. Son article 2 stipule que « le respect des droits de l’homme et des principes démocratiques est une condition essentielle de l’accord ».

Malgré les nombreuses preuves du génocide en cours, la proposition déposée par Mathilde Panot et défendue par Clémence Guetté a été rejetée par le bloc macroniste, appuyé par le Rassemblement national et la droite. Cette proposition visait la suspension de l’accord d’association UE-Israël mais aussi la mise en place de sanctions à l’encontre de l’Etat israélien.

La députée LFI a dénoncé le rejet de cette proposition de résolution, en citant le président de Médecins du monde Jean-François Corty, “on n’arrête pas un génocide avec des gesticulations compassionnelles”. Elle a réaffirmé la nécessité de “décréter un embargo sur les armes, appliquer les mandats d’arrêt émis par la CPI et imposer des sanctions économiques et financières à l’encontre d’Israël.”

Une autre proposition, l’amendement réclamant le respect des mandats d’arrêts émis par la CPI contre Benjamin Netanyahu et son ancien ministre de la défense Yoav Gallant portée par la députée écologiste Sabrina Sebaihi, a subi le même rejet de la part des macronistes, toujours soutenus par le Rassemblement national et la droite.

A Gaza, après 20 mois de génocide, l’Union européenne n’a toujours prononcé aucune sanction. L’impact d’un éventuel embargo pourrait pourtant être massif : L’Union européenne est le premier partenaire commercial d’Israël. En 2024, près de 29% de ses exportations étaient à destination des pays membres. La même année, les échanges entre l’UE et Israël ont atteint plus de 42 milliards d’euros.

Source: Avec Agence Média Palestine