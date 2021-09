Les forces d’occupation israélienne ont tué un jeune médecin dans la ville sainte d’al-Qods ce vendredi 10 septembre.

Des gardes-frontières israéliens ont ouvert e feu sur lui a proximité du portail al-Majlis. Il a succombé à l’hôpital.

Les médias israéliens ont véhiculé la même version pour justifier cet assassinat : la victime était munie d’un couteau et a poignardé un garde-frontière israélien.

La correspondante de la télévision libanaise d’information Al-Mayadeen a quant à elle rapporté que les témoins sur place lui ont affirmé que les forces d’occupation ont ouvert le feu sur le jeune palestinien sans qu’il n’ait poignardé personne.

Selon le site d’information palestinien Paltoday, le jeune martyr s’appelait Hazem al-Joulani. C’était un médecin spécialiste en traitement naturel et il était le directeur de l’hôpital Rayan de Médecine complémentaire à Al-Quds.

Les forces d’occupation israeliennes sont accusées d’avoir la gachette facile et de tuer les jeunes Palestiniens, voire mêm e les femmes palestiniennes pour le moindre soupçon, quand bien même ils ne présentent aucun danger.

Après l’évasion spectaculaire le lundi 5 septembre de six détenus palestiniens de la prison de Gilbao, l’une des plus sécurisées des prisons israéliennes, les forces israéliennes qui sont envahis par un sentiment de vengeance ont intensifié leur agressivité à l’encontre des Palestiniens.

Renforcée par trois brigades et plusieurs compagnies, elles effectuent une campagne sans merci de ratissage et de perquisition dans leur chasse à l’homme pour retrouver les six évadés, toujours introuvables.

Elles ont arrêté 5 membres de la famille de deux d’entre eux, Mahmoud Ardhat et Yaacoub Qaderi, dans les deux localités Arrabat et Bir al-Bacha dans la région de Jénine d’où il sont originaires. Des affrontements avec les habitants ont eu lieu à Arrabat lors de l’assaut des militaires israéliens.

Dans le cadre des manifestations de soutien organisée dans plusieurs endroits en Cisjordanie occupée, une marche de soutien aux détenus évadés a été organisée par les Palestiniens dans cette localité en direction de la maison familiale de Mahmoud Ardhat malgré l’interdiction israélienne.

« من عرابة لجلبوع ، نرفض نرفض الركوع » pic.twitter.com/18mL2ODU4B — Raghad🇵🇸𓂆 (@raghadm48) September 10, 2021

Ce vendredi, un grand nombre de Palestiniens se sont rassemblés aux points de contact d’Al-Qods et de Cisjordanie occupés ainsi qu’à la frontière de Gaza pour protester contre les mesures punitives de l’ennemi israélien contre les détenus palestiniens dans les prisons israéliennes.

Dans les cours de la mosquée Al-Aqsa, les fidèles palestiniens se sont rassemblés pour soutenir les prisonniers palestiniens, avant que les forces d’occupation sionistes ne prennent d’assaut le sanctuaire d’Al-Aqsa et dispersent les fidèles protestataires.

Le correspondant d’Al-Manar a précisé que les manifestations palestiniennes se sont déclenchées dans tous les territoires occupés indiquant que des affrontements qui ont éclaté ont fait deux blessés parmi les soldats israéliens et un grand nombre de manifestants palestiniens.



Source: Divers