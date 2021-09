Le site Al Jazeera Mijhar a révélé des documents assurant que les Émirats arabes unis envoient toutes les informations qu’ils détiennent sur les plus de 9 millions de ses résidents à l’entité sioniste.

Dans les détails mentionnés par le site, citant un document divulgué, le ministère des Affaires étrangères des Émirats arabes unis a envoyé ces informations par le biais d’une lettre officielle signée par le directeur du département des affaires diplomatiques Hamad Matar Al Shamsi, demandant aux autorités israéliennes de contrôler Expo 2020, le Salon International, d’une manière programmée et plus précise pour assurer sa sécurité.

Le document divulgué montre que les informations des résidents émiratis envoyées du côté israélien incluent leurs photos, noms, nationalités, copies de leurs passeports, adresses de résidence et leurs numéros de téléphone.

Parmi les résidents des Émirats arabes unis, 42 472 sont chinois, 49 535 sont américains, 162 405 sont pakistanais, 13 592 sont turcs, 17 434 sont russes, 28 120 sont français et 75 408 sont palestiniens. 448 111 d’entre eux sont de nationalité égyptienne et 64 201 d’entre eux sont de nationalité libanaise. Les autres 8 millions sont de diverses nationalités.

C’est la société israélienne SuperCom qui va assurer la sécurité de l’Exposition et surveillera les participants en utilisant des bracelets électroniques.

Selon Al-Jazeera Microscope, cette société s’efforce de tirer parti des opportunités économiques offertes à l’entité sioniste par les accords de normalisation, selon ce qu’a déclaré son président, Ordan Trapelci.

A savoir que les activités de la société Supercom sont couvertes et supervisées par le Mossad lui-même qui selon le site web d’informations a ouvert son bureau à Dubaï avec pour l’une de ses missions de participer à la protection de la sécurité de l’Expo 2020.

Et c’est lui qui autorités émiraties un dossier complet « contenant les adresses de tous les résidents des ÉAU pour mettre en œuvre et intensifier leur surveillance et leur contrôle ».

Source: Traduit à partir d'AlMayadeen