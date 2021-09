Discurso do Secretário Geral do Hezbollah, Sayed Hassan Nasrallah, sobre os recentes progressos e os últimos desenvolvimentos nacionais e regionais, na noite da segunda feira de 13 de setembro de 2021.

Redação do discurso

O líder do Hezbollah, Sayed Hassan Nasrallah, anunciou que o primeiro navio petrolífero do Irã chegou ao porto sírio de Banias, enquanto o segundo e o terceiro devem chegar nos próximos dias e o quarto por volta do mês de novembro, com o frio do inverno.

Sua Eminente explicou que : a escolha em última instância recaiu sobre a atracação de petroleiros no porto sírio por causa do constrangimento que isso poderia causar entre as autoridades libanesas, devido aos temores de sanções dos EUA, se os navios chegassem aos portos libaneses.

Afirmando que os petroleiros transportando o combustível começarão a chegar ao Líbano a partir da próxima quinta-feira, portanto, explicando em detalhes os mecanismos de sua distribuição, seus destinatários prioritários, cujas listas foram elaboradas pelo Hezbollah.

Em relação à primeira remessa formada exclusivamente por diesel, Nasrallah indicou que será distribuído gratuitamente. Já para outras embarcações, o combustível será vendido a preços abaixo do custo.

É um presente do Irã e do Hezbollah, frisou, pois o nosso objetivo final é servir as pessoas aliviando as dificuldades devido à escassez que o Líbano atravessa em um cenário de crise econômica e financeira sem precedentes.

Além disso, Nasrallah elogiou a operação do « Túnel da Liberdade », em alusão à operação de fuga realizada na segunda-feira, 6 de setembro, quando seis presos palestinos fugiram por um túnel que tinham cavado na Prisão de Gilboa, uma das prisões israelenses mais seguras.

“A captura de quatro deles em nada minimiza a importância da operação de fuga”, afirmou, considerando que a proteção dos dois restantes é responsabilidade do povo palestino nos territórios de 1948 e 1967.

Voltando ao massacre de 13 de setembro de 1993, quando o Exército Libanês abriu fogo contra os manifestantes nos subúrbios do sul que protestavam pacificamente contra o Acordo de Oslo, Sayed garantiu que foi a paciência do povo e a Resistência que abortou as tentativas de opor o Exército contra a Resistência e, desde então, estabeleceu a equação de ouro, « Exército, Resistência e Povo ».

Percebendo novas inclinações e derrotas americanas nessa direção, Nasrallah se dirigiu aos americanos dizendo-lhes: « Como todos os seus projetos e planos políticos foram arruinados no passado, daqui para frente vocês vão perder sofrendo mais derrotas e frustrações, além de ficar desapontados com a persistência da equação de ouro para a proteção do nosso país”.

Pontos importantes no discurso

O atual governo deve responder às aspirações do povo, não das forças políticas

Em primeiro lugar, gostaríamos de saudar a formação do novo governo para o qual trabalhamos um tempo atrás, porque esta é uma necessidade essencial nestes tempos difíceis.

Devemos também agradecer ao Primeiro-Ministro cessante, Hassan Diab, por sua paciência aceitando a tarefa de trabalhar na pior fase dolorosa do nosso país. Bem como aos ministros que continuaram a cumprir sua missão durante o ínterim.

Com relação ao atual, o novo gabinete deve trabalhar para atender às prioridades do povo libanês e não às das forças políticas.

Aspiramos por um governo que possa salvar o país que está à beira de um colapso, e que possa realizar as reformas necessárias atendendo às necessidades básicas das pessoas que sofrem devido à escassez, à desvalorização da moeda, a queda na economia e o aumento do desemprego.

Também apelamos à realização das eleições legislativas na data prevista. Esperamos que este governo redija o comunicado de imprensa ministerial o mais rapidamente possível e ganhe o voto de confiança no Parlamento, sem procrastinação.

Devemos aliviar o sofrimento do povo. Não esperamos soluções definitivas ou radicais. O governo pode tomar certas medidas, porém, devemos realizar algumas reformas neste curto espaço de tempo.

Agora é a hora de trabalhar e não de controvérsias desnecessárias; devemos todos trabalhar duro e dar a este governo o tempo necessário antes de julgá-lo e avaliar sua ação.

O primeiro navio chegou a Banias

O segundo ponto que irei abordar está relacionado ao que anunciei durante o Décimo de Ashura sobre os navios que transportam derivados de petróleo do Irã.

Durante a fase passada, fizemos os contatos necessários para este processo. Tínhamos duas opções: Ou o navio atracava nos portos libaneses ou no porto sírio de Banias. Verificamos que a atracação desse navio vai envergonhar o Estado libanês, já sujeito às sanções americanas, portanto, pensamos em outras alternativas.

Em seguida, entramos em contato com a administração síria, que concordou em recebê-lo no porto de Banias, bem como nos outros navios.

A administração síria entendeu as circunstâncias libanesas e forneceu os depósitos necessários para o armazenamento de derivados de petróleo, e, em seguida, para seu transporte, fornecendo os tanques.

O primeiro navio chegou domingo a noite por volta das 2h30min no porto de Banias e começou a descarregar sua carga.

Vão ser preciso dois dias para carregá-lo nos caminhões-tanque, e na próxima quinta-feira, devem chegar ao Bekaa onde estarão armazenados em depósitos projetados para isto.

Desde dia 10 do Muharram, eu prometi ao povo, diante dessas filas humilhantes nos postos de gasolina que, se persistisse a escassez, daríamos um passo, principalmente porque vimos que as coisas não vão ser resolvidas de acordo com as necessidades da população.

Os nossos adversários são pagos para falar bobagens

Houve reações de todos os tipos. Alguns consideraram que este compromisso era apenas propaganda da mídia ou que era impraticável porque o próprio Irã sofria de problemas e carências.

Alguns apostaram que os israelenses não permitiriam a passagem dos navios, e no fundo esperavam que tomassem essa decisão, porém os israelenses se encontrassem em um beco sem saída, como foi expresso. Não houve uma posição oficial da parte do governo israelense na mídia impedindo a passagem. Ao contrário, eles questionaram duas coisas: se deixarem o petróleo iraniano fluir para o Líbano, o Irã será apresentado como o salvador do país. E se não, se o impedirem de chegar, Israel será acusado de querer causar problemas aos libaneses.

Além disso, a equação de dissuasão atual também os dissuadiu de cometer atos de sabotagem.

Alguns previram que os americanos também impediriam a chegada do primeiro navio, mas eles não se encontrarem em situação que lhes permita cometer tais atos. Pelo contrário, nossa decisão pressionou os americanos a iniciar uma corrida pelo fornecimento de hidrocarbonetos ao Líbano.

Outros queriam que o Hezbollah entrasse em conflito com o estado libanês caso insistisse em importar petróleo iraniano, mas isso foi resolvido da melhor maneira, devido a compreensão da liderança síria.

Outros adotaram uma abordagem sectária, sugerindo que os hidrocarbonetos seriam distribuídos exclusivamente em certas regiões. O que rejeitamos categoricamente. Todas essas afirmações são estúpidas e não têm base. As pessoas que as dizem são pagas para dizer esse tipo de bobagem.

O navio que já chegou transporta óleo diesel. O segundo navio que pode chegar a Banias nos próximos dias também transporta o diesel. Quanto ao 3º navio, cujos trâmites logísticos foram concluídos, trará gasolina, enquanto que o quarto, voltará a trazer óleo combustível de diesel, combinamos que deverá chegar em novembro, quando começa o inverno, porque é o que mais se vai precisar, especialmente, em regiões frias no inverno.

Em seguida, decidiremos sobre os encargos para os seguintes navios. Veremos se a situação precisa de continuação ou não.

O óleo combustível do primeiro navio será distribuído gratuitamente

Deve ser lembrado que nosso objetivo certamente não é comercial ou lucrativo, mas ajudar as pessoas e aliviar seus sofrimentos.

Não queremos competir com empresas importadoras de combustíveis ou postos de serviços, esses derivados serão distribuídos em todas as regiões e quem quiser pode adquiri – lós.

Desenvolvemos um mecanismo que não incomoda ninguém.

Para distribuição:

A primeira parte deve ser distribuída a partir de 15 de setembro, queremos oferecê-la em doação gratuita para as seguintes partes: hospitais públicos, se quiserem é claro, estamos totalmente preparados para oferecer a eles. Abrigos para idosos, órfãos, deficientes, o corpo dos bombeiros, a Cruz Vermelha Libanesa, empresas de água, municípios que extraem água de fontes subterrâneas, desde que esses municípios não têm recursos para a compra, e acredito que não seja a lista inteira.

O óleo combustível da 2ª embarcação será vendido para a iniciativa privada

A segunda parte do óleo combustível será vendida a um preço adequado pelo período de um mês: A prioridade é dada aos hospitais privados, fábricas de medicamentos e soro, moinhos e padarias, supermercados de alimentos, fábricas de produtos, alimentos, máquinas agrícolas e empresas que fornecem eletricidade para pessoas em bairros e cidades por meio de geradores.

Esperamos daqueles que aumentaram os preços alegando que estavam obtendo o diesel no mercado negro paralelo que revisem seus preços.

No momento, não vamos vender para pessoas físicas. Mais tarde faremos isso, especialmente na temporada de inverno.

Para ser distribuído, o combustível ficara aos serviços da empresa Al-Amana que já está na lista das sanções americanas e não as teme.

Serão tornados públicos números de telefone da empresa Al-Amana para encomenda do pretendido quantidade e preços definidos e procedimentos de abastecimento.

As quantidades serão distribuídas em várias fases.

Os escritórios contratados poderão fornecer as informações necessárias.

Preferimos que a distribuição seja feita por intermédio das autarquias, quem quiser, senão a gente se dirige a particulares.

O principal é que essas quantidades não são absorvidas pelo mercado negro como aconteceu com as quantidades que foram importadas recentemente. Porque vamos cobrir grande parte do custo dos hidrocarbonetos.

Vendas abaixo do custo: Um presente do Hezbollah e do Irã

Os custos são estabelecidos aos preços mundiais acrescidos dos custos de transporte e armazenamento. Decidimos vendê-los abaixo do preço de custo e cobriremos parte deste custo. Vamos considerar como uma doação nossa e do Irã.

Não vou dizer agora qual será o preço que vai ser definido, enquanto se aguarda os preços que o Ministério da Energia decidirá oficialmente. Também o venderemos em liras libanesas.

Quando foram feitos os pedidos desses navios, fizemos isso sem abrir crédito nos bancos, sem subsídio do Banco Central. Este movimento deve quebrar o monopólio, o mercado negro e a ganância de alguns.

Informações afirmam de que o Banco Central abrirá créditos para os navios que estão aguardando no alto mar.

Nesse sentido, o Exército Libanês deve garantir o controle da distribuição dessas quantidades em todas as etapas para assegurar de que cheguem às pessoas, caso contrário, são os cartéis e monopolistas que os monopolizarão e não serão colocados a serviço das pessoas. No que nos diz respeito, temos trabalhado para atingir esse objetivo de forma calculada.

Não queremos incomodar ninguém. Queremos servir ao povo

Temos a capacidade de trazer um comboio de navios desde o início de uma vez só e não navio por navio. Mas evitamos toda a cobertura da mídia para não provocar ninguém, pois o nosso objetivo é servir as pessoas e não explorar essa ação politicamente.

Devemos dirigir nossos agradecimentos aos iranianos, ao líder Imam Khamenei, ao presidente iraniano pela assistência que forneceram. Também agradeço o governo sírio por sua colaboração.

As bênçãos deste processo e as concessões americanas

Uma das bênçãos desse processo é que abriu novas portas, quando o Embaixador dos EUA prometeu aos libaneses que o gás egípcio e eletricidade seriam fornecidos ao Líbano.

Posteriormente, houve o envio de uma delegação oficial do Líbano para a Síria, claro, com a permissão dos americanos, esses esforços devem ser continuados.

Apesar do fato de que o Líbano cortou oficialmente os laços com a Síria, a liderança síria se comportou de forma amistosa e cooperativa. Egípcios e jordanianos também serão agradecidos.

Presume-se que o óleo combustível iraquiano também chegue nos próximos dias, o que deve melhorar a situação, visto que deveria ter chegado antes. Ainda não sabemos por que ele demorou tanto. E aqui também devemos agradecer ao governo iraquiano.

O cartão de suprimentos, para os mais desfavorecidos

Quanto ao cartão de abastecimento, deve aliviar o sofrimento das pessoas, não é uma solução radical e deve ser concedido às famílias mais carentes e empobrecidas pela inflação.

Nesse sentido, apelo aos libaneses para que observem um comportamento moral estrito. Aqueles que não necessitam, não devem obtê-lo.

Famílias e indivíduos que não reúnam as condições para obtê-lo devem abster-se de reivindicar o cartão. Obtê-lo, neste caso, é um ato de mentir. E se eles conseguirem obter essa ajuda por meios duvidosos, esse dinheiro será ilícito e tudo o que eles comprarem será ilícito.

Aqueles que não cumprirem as condições devem abster-se de solicitar o cartão.

Em nosso país, sempre há esperança de sair dela, há opções de perspectivas, mas seria preciso vontade e resignação para avançar com coragem. Sim, há boas perspectivas para tirar o Líbano da crise.

Operação do Túnel da Liberdade, sinal da perseverança do povo palestino

Sobre a operação do Túnel da Liberdade que foi realizada pelos heróis , pelos bravos homens, esta operação traz pistas muito importantes e ilustra sua grande coragem, sua criatividade, seu trabalho diligente. É um grande orgulho para todas as pessoas honestas e pessoas livres fazendo feliz o coração.

Suas pistas são cruciais tanto para o inimigo quanto para os próprios palestinos. O principal é a perseverança deste povo pela sua liberdade e libertação.

A prisão dos quatro fugitivos em nada minimiza a importância da operação.

Para os dois restantes, é responsabilidade de todos os palestinos nos territórios de 48 ou 67 protegê-los.

Ontem, quando disseram que um deles poderia ter se infiltrado no Líbano, esperávamos isso com grande impaciência. A proteção dos detidos palestinos nas prisões é a responsabilidade das instituições internacionais e da autoridade palestina, mas infelizmente ninguém se importa.

O dia da libertação da Faixa de Gaza

Recordo que neste dia coincide a 20ª comemoração da libertação da Faixa de Gaza, os israelitas desmantelaram as suas bases, os seus assentamentos e saíram, foi um grande feito que ilustra a importância da resistência.

Foi uma retirada completa e a Faixa de Gaza tornou-se desde então uma base de resistência e uma grande esperança para o povo palestino na defesa dos sacrossantos, Al-Quds, dos territórios ocupados, dos prisioneiros em prisões. É a resistência que estabeleceu essas equações, especialmente na última batalha do Saif Al-Quds.

O dia em que evitamos um confronto entre a Resistência e o Exército Libanês.

No Líbano, também comemoramos o evento de 13 de setembro de 1993, quando durante uma manifestação ocorrida nos subúrbios ao sul para protestar contra o acordo de Oslo, uma força do exército libanês e forças de segurança abriram fogo contra os manifestantes. Houve dez mártires e dezenas de feridos.

Sentimos que alguns queriam empurrar as coisas para um confronto entre o Exército Libanês e a Resistência em preparação para a paz israelense que se aproximava furtivamente da região.

Mostramos muita paciência, as famílias dos mártires, a resistência e seu público. Essa foi a prova do nível de consciência e sagacidade desse público. Enquanto todos estão armados no Líbano e há armas em todas as casas como vimos muito bem durante as cerimônias e festas.

Ninguém havia sofrido represálias contra os oficiais e soldados do Exército Libanês que mataram seus filhos e filhas porque havia duas mulheres mártires naquele dia.

Depois de alguns anos, essa paciência valeu a pena. Em 1997, o sangue de combatentes da resistência e soldados do exército se misturou na região de Jabal Rafi e Jabal Safi contra os soldados israelenses.

Esse sangue estabeleceu as equações de ouro: Resistência, Exército e pessoas que resistem e foi expresso pela vitória no ano de 2000, então em 2006, depois durante os eventos dos últimos anos.

Para aos americanos: Todos os seus projetos vão desmoronar

Digo isso porque tudo o que ouvimos ultimamente dos americanos sobre a ajuda que querem dar ao exército libanês, com a venda de equipamentos vencidos por preços exorbitantes. Dizem isso para nos assustar com o exército e vice-versa.

Saiba que o Hezbollah se sente completamente seguro de que tal coisa nunca acontecerá. Eu digo aos americanos: Todos os seus planos e políticas falharam no passado e, na frente, vocês sofreram muito mais, perdendo e ficarão desapontados.

Esta equação de ouro durará para sempre e protegerá o Líbano em sua segurança interna e em suas fronteiras, consolidando as equações de dissuasão além de proteger tudo relacionado a este país.

Tudo isso deve ao sangue dos nossos mártires que garante a equação privilegiada: O sangue dos mártires cai nas mãos de Deus e o que cai nas mãos de Deus permanece.

Fonte: Al-Manar

Source: Al-Manar