Les forces iraniennes ont détruit ce lundi 20 septembre quatre positions de groupes armés établis dans le Kurdistan irakien au lendemain d’affrontements frontaliers.

Selon le vice-commandant du QG du Corps des Gardiens de la révolution islamique (CGRI) Maitre des martyrs, le général Majid Arjmand Far, les groupes visés ont été établis au nord de l’Irak par les services des renseignements de pays ennemis de l’Iran dont des pays arabes.

« Ces groupes se trouvaient à une petite distance de la frontière iranienne et nous leur avons adressé les ultimatums nécessaires », a-t-il indiqué.

Et d’ajouter : « Nous avions averti que si nous observons le moindre mouvement suspect de la part de ces groupuscules ennemis ils feront l’objet d’une riposte ferme. C’est pour cela nous avons détruit quatre sièges de ces groupuscules. » Précisant qu’il s’agit de QG, des positions et des dépôts d’armements.

La télévision iranienne arabophone al-Alam a indiqué que des drones piégés et de combat ont été utilisés dans les attaques iraniennes contre ces groupes.

Dimanche, deux hommes armés ont été tués dans les affrontements dans la région Piranchahr et un certain nombre ont été arrêtés, a rapporté la télévision d’information libanaise al-Mayadeen, selon laquelle des armes ont été saisies en possession du groupuscule qui comptait perpétrer des attaques et des attentats contre les forces armées iraniennes.

« L’Irak et le Kurdistan d’Irak ne devraient pas permettre aux mercenaires des Etats-Unis et d’Israël d’établir des camps d’entrainement sur les frontières », a averti le jour-même le chef de l’état-major des forces armées iraniennes, le général Mohamad Hussein Baqeri assurant que son pays ne sera pas tolérant avec les activités hostiles sur ses frontières.

« Nos forces des gardiens de la révolution vont détruire les bases des groupes terroristes sur les frontières » a-t-il ajouté, indiquant que ces opérations avaient été entamées depuis deux semaines.

Le dimanche dernier, lors de sa rencontre avec le Premier ministre irakien Moustafa al-Kazemi, le Secrétaire du Conseil suprême de la Sécurité nationale en Iran Ali Chamkhani lui avait fait que « les activités des terroristes au Kurdistan étaient préoccupantes ».

« Il est indispensable de chasser les terroristes du nord de l’Irak », lui a-t-il souligné.

Selon les médias les groupes visés sont des groupes kurdes iraniens séparatistes, que Téhéran accuse d’avoir intensifié leurs attaques contre l’Iran ces derniers temps.

Le mois d’aout dernier, le Parti démocratique du Kurdistan d’Iran avait accusé l’Iran d’avoir liquidé un de son Comité central, Moussa Babakhani à Erbil, capitale du Kurdistan irakien.

Au début du mois de septembre, les forces iraniennes avaient également bombardé les positions de ces groupes dans le Kurdistan irakien

Source: Divers