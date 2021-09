La Chine reste la seule économie à revenu intermédiaire parmi les 30 économies les plus innovantes du monde, s’affirmant comme un leader mondial de l’innovation et se rapprochant du top 10, selon un rapport publié lundi par l’Organisation mondiale de la propriété intellectuelle (OMPI).

Ce rapport de l’OMPI, « l’Indice mondial de l’innovation (GII) 2021 » montre que la Chine a fait des progrès continus pour monter du 14e rang l’an dernier au 12e cette année et qu’elle « frappe maintenant à la porte du top 10 du GII », ce qui « souligne l’importance continuelle des politiques et des incitations du gouvernement pour stimuler l’innovation ».

Depuis 2013, la Chine a gravi les échelons du GII de manière constante et régulière, s’affirmant comme un leader mondial de l’innovation.

Selon le GII, le nombre de brevets chinois, calculé en fonction du produit intérieur brut (PIB), est supérieur à ceux du Japon, de l’Allemagne et des États-Unis, et est encore plus impressionnant lorsqu’il est considéré en termes absolus.

Quant aux clusters d’innovation en termes de géographie, la liste des 10 premiers reste la même que l’année dernière avec seulement des changements mineurs. Shenzhen-Hong Kong-Guangzhou et Beijing se classent désormais respectivement deuxième et troisième, après le cluster Tokyo-Yokohama au Japon. Shanghai se classe huitième. Sur les 100 premiers clusters d’innovation, la Chine en compte 19.

Publié chaque année, le GII fournit des mesures de performance et classe 132 économies sur leurs écosystèmes d’innovation. Comme les années précédentes, la Suisse, la Suède, les États-Unis et le Royaume-Uni restent en tête du classement de l’innovation. Les autres pays du top 10 GII incluent la Corée du Sud, les Pays-Bas, la Finlande, Singapour, le Danemark et l’Allemagne.

« Malgré l’impact massif de la pandémie de COVID-19 … de nombreux secteurs ont fait preuve d’une résilience remarquable, en particulier ceux qui ont adopté la numérisation, la technologie et l’innovation », a indiqué Daren Tang, directeur général de l’OMPI.

« Alors que le monde cherche à se reconstruire après la pandémie, nous savons que l’innovation est essentielle pour surmonter les défis communs auxquels nous sommes confrontés et pour construire un avenir meilleur », a-t-il conclu.

Source: French.xinhuanet.com