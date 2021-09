Le dirigeant du Jihad Islamique palestinien, Ahmed Al-Moudallal, a affirmé, le lundi 27 septembre, que la disparition d’Israël est très proche, et la disparition des régimes traitres aura lieu avant celle du régime sioniste.

Dans une interview avec la télévision yéménite AlMasirah, M.Moudallah a indiqué que « la résistance s’est développée de manière significative en Cisjordanie et elle affectera la présence de l’ennemi israélien dans ce territoire occupé », expliquant que « les opérations militaires en Cisjordanie mélangent les cartes de l’ennemi sioniste calculs et entravent les incursions de l’armée d’occupation israélienne ».

Il a souligné que « l’ennemi sioniste craint le développement de la capacité de la résistance palestinienne dans la bande de Gaza et en Cisjordanie, ainsi que la soutien accordé par le peuple palestinien à cette résistance ».

M.Moudallal a en outre souligné que: « L’ennemi tente d’imposer une nouvelle réalité dans la mosquée Al-Aqsa à travers les divisions au niveau du temps et des lieux, et ce dans l’objectif de parvenir à la démolition des lieux saints ».

« Notre bataille avec l’ennemi israélien est la bataille d’AlQods et nous ne resterons pas les bras croisés face aux violations de la mosquée Al-Aqsa », a-t-il insisté.

Concernant la normalisation, M.Moudallal a déclaré qu’il s’agit « d’un poignard empoisonné avec lequel les régimes fantoches et traîtres nous frappent ».

Il a noté que « l’ennemi sioniste ne peut pas protéger ces régimes, tout comme il ne peut pas se protéger de la résistance et des peuples libres et dignes ».

« Les peuples arabes devraient assumer la responsabilité de rejeter la normalisation et de changer la réalité des régimes arabes qui ont trahi la cause palestinienne », soulignant que « la disparition d’Israël est très proche, et celle des régimes traîtres aura lieu avant celle du régime sioniste », a-t-il encore affirmé.

Source: Traduit à partir d'AlMasirah