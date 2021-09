« La présence d’adeptes de différentes religions aux cérémonies d’Arbaïn montre que l’Imam Hussein (petit fils du prophète Mohammad ‘S’) voulait nous réunir malgré nos différences de race, de culture et de religion, en un seul endroit qui est la terre sainte de Karbala, a déclaré le chef du Centre d’information du sanctuaire d’Hazrat Abul-Fazl Al-Abbas (frère de l’Imam Hussein).

Dans une interview avec l’Agence iranienne de presse coranique (IQNA), Emad Al-Ankoushi, a indiqué que « Chaque année à l’approche d’Arbaïn, les premières caravanes partent du sud de l’Irak vers Karbala et les autres provinces se joignent au flot des amoureux d’Aba Abdallah. Au cours des deux dernières années et cette année, malgré l’épidémie, les Irakiens ont organisé cette cérémonie d’Arbaïn, dans le respect des consignes sanitaires, et certains ont été vaccinés et se sont joints aux marches ».

Après avoir affronté les pouvoirs qui voulaient supprimer les cérémonies d’Arbaïn, les gens, malgré les conditions sanitaires difficiles, ne pouvaient pas arrêter ce mouvement de millions de personnes vers le sanctuaire.

« D’autres religions divines considèrent également le pèlerinage d’Arbaïn comme un message de paix entre les différentes religions et cultures. L’Imam Hussein (as) est le symbole de la lutte révolutionnaire contre le mensonge, l’oppression et la corruption, et la lumière de sa révolution est une torche qui guide l’humanité ».

« Arbaïn est la manifestation des concepts, des valeurs et des objectifs éternels pour lesquels Aba Abdullah Al-Hussein (as) s’est soulevé. L’Imam Hussein (as) veut nous rassembler sans distinction de religion, de race et de culture. Nous sommes très impatients que tous les amoureux d’Aba Abdullah qui souhaitent être présents le jour d’Arbaïn, réussissent à faire la visite au sanctuaire ».

« Nos portes leur sont ouvertes. Nous devons tout ce que nous avons à l’Imam Hussein (as) et nous sommes au service de ses pèlerins mais en même temps, nous sommes soumis aux décisions du gouvernement irakien qui ont été prises afin d’empêcher la propagation de l’épidémie de Coronavirus. »