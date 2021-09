Le ministère irakien de la Justice a révélé que le gouvernement compte conclure des accords avec 3 pays pour récupérer les fonds pillés, notant que ces accords seront conclus selon le principe de « réciprocité ».

Selon le porte-parole du ministère, Ahmed Laibi, une conférence a en premier été organisée sur le thème de la récupération des fonds pillés , notant qu’elle a abouti à la tendance à conclure des accords bilatéraux avec certains pays qui disposent de fonds à l’intérieur de l’Irak, en échange de fonds exigés par le gouvernement irakien.

Cette conférence qui s’est tenue au milieu de ce mois-ci, a abouti à un certain nombre de recommandations, dont la plus importante était la demande de formation d’un groupe de pression international afin d’œuvrer auprès des pays dépositaires des fonds et des avoirs pillés, surtout ceux qui refusent de coopérer, conformément aux dispositions du chapitre V de la Convention des Nations Unies contre la corruption.

La rencontre a recommandé la formation de juridictions internationales spécialisées dans la question de récupération, et la publication d’un bulletin sur les pays qui s’abstiennent de fournir une assistance.

A cet égard , M. Laibi a expliqué que l’Irak prépare la rédaction d’accords avec trois pays, la Jordanie, l’Egypte et la Suisse, qui prévoient la restitution des fonds et des terres saisis par l’ancien régime, en échange de la récupération des fonds irakiens gelés au nom de personnalités du renseignement dans ces pays.

Selon lui, le montant des fonds pillés est estimé entre 180 et 350 milliards de dollars.

