Les médias iraniens ont rendu compte d’une visite qui a été faite le mercredi 29 septembre par le commandant de la Force al-Qods du Corps des gardiens de la révolution islamique en Iran, Esmaïl Qaani, au siège du ministère iranien des Affaires étrangères.

Il a félicité le ministre Hossein Amir-Abdollahian de sa prise des fonctions et a mis l’accent sur la « position spéciale du ministère des Affaires étrangères dans la garantie des intérêts nationaux iraniens. »

Selon l’agence iranienne Mehr news, M. Abdollahian a apprécié la visite de Qaani, soulignant « le rôle unique du martyr Qassem Soleimani dans la lutte contre le terrorisme et les sionistes, sans laquelle la forme de la région aurait été différente ».

Il a assuré que le ministère des Affaires étrangères « poursuivra fièrement la voie du commandant Soleimani dans l’établissement de la paix et de l’amitié avec les pays de la région et dans la lutte contre le terrorisme. »

« Si Daech avait réussi en Syrie et en Irak, le monde serait aujourd’hui confronté au terrorisme et à l’extrémisme », a affirmé le chef de la Diplomatie iranienne, soulignant que « la Force al-Qods a une grande part dans l’établissement de la sécurité et de la paix dans la région et dans le monde ».

L’ex-chef de la force al-Qods, le général martyr Qassem Soleimani a joue un rôle clé dans la lutte de Daech en Syrie et en Irak.

Plus tôt, M. Abdollahian avait déclaré que « les pays de l’axe de résistance assurent la sécurité dans la région », soulignant que « l’Iran défendra fortement l’axe de résistance, et notre pays assure la sécurité dans la région, et cela est bien compris par nos amis . »

Il a poursuivi : « Nous tendons la main de l’amitié à tous les pays de la région, en particulier aux pays voisins, et nous sommes bien conscients que nous sommes en mesure d’assurer la sécurité de la région grâce à la coopération ».

