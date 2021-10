Le ministre adjoint syrien des Affaires étrangères, Ayman Sawsan a affirmé que « suite à la victoire de la Syrie dans la lutte contre le terrorisme, personne ne peut rien lui imposer qui ne tienne compte de ses intérêts nationaux », soulignant que « le changement international à son égard a été imposé par l’échec du projet américano-sioniste face à la détermination et aux sacrifices des Syriens ».

Ayman Sawsan a déclaré dans une interview à la chaîne Al-Souria : »Concernant la Russie et l’Iran, nos relations avec eux sont stratégiques, et nous aspirons à réaliser un partenariat sur le plan économique qui s’élève au niveau d’une relation politique, sachant que la récente visite du ministre chinois des Affaires étrangères à Damas est un signe de l’intérêt de Pékin à faire tout ce qui est nécessaire pour aider la Syrie à surmonter les conséquences de la guerre injuste ».

M. Sawsan a souligné qu' »il y a aujourd’hui un sentiment de la nécessité de répandre le calme sur la scène internationale, et cela a commencé à être évident à la suite du départ de la précédente administration américaine dirigée par Donald Trump, le sommet des présidents Vladimir Poutine et Joe Biden à Genève, et les contacts continus avec les responsables russes, qui visent principalement à contrôler l’escalade de la tension dans les relations entre les deux superpuissances ».

M. Sawsan a expliqué que » la Syrie a réussi à saboter le projet américano-sioniste contre la Syrie, ce qui a infligé un coup sévère à l’unipolarité américaine et renforcé le rôle de la Russie sur la scène internationale ».

Source: Avec SANA