Le numéro un iranien l’Ayatollah Ali Khamenei a dénoncé des Etats de la région qui s’appuient sur des pays extrarégionaux dans leur quête de sécurité.

« Vous, nos jeunes combattants, vous êtes le motif de la fierté de notre nation car vous êtes un solide rempart, un bouclier qui protège notre pays contre les menaces extérieures et les défis intérieurs. Vous êtes la quintessence même de ce verset coranique auquel se référait le premier imam des chiites … et qui voit à travers les forces armées un obstacle à tout danger qui pourrait encourir de près ou de loin un Etat-nation. L’armée et le CGRI ou encore le Corps des forces mobilisées entrent cette catégorie, ce sont eux une solide barrière contre les forces ennemies », a souligné le guide suprême, lors d’une audience accordée aux diplômés de l’académie militaire iranienne.

Plus loin dans ses propos, il a souligné que la sécurité est « le principal capital » ou la « première infrastructure d’un pays » car « elle sous-tend toutes les autres activités d’un Etat, sa marche en avant et c’est cette même question de sécurité qui devrait être la première priorité des forces armées d’un pays.

« Ces pays qui se font illusion et qui cherchent à s’assurer leur sécurité, en s’appuyant sur les autres, et bien qu’ils le sachent, ils en mordront bientôt les doigts. Dans notre région, la présence des armées extrarégionales n’a jamais cessé d’être la source du bellicisme, de tension et de destruction. Les Etats de la région devront œuvrer dans le sens d’une totale indépendance de leur armée, et une armée indépendante, cela veut dire une armée qui s’appuie sur le peuple et qui opère en synchronie avec les armées des pays voisins et régionales. Et c’est ce qui pourrait se concrétiser les intérêts de tous les Etats de la région ».

L’armée américaine, hollywoodienne

Et l’imam Khamenei de poursuivre:

« Une armée comme celle des États-Unis, équipée d’armes conventionnelles et non conventionnelles a débarqué dans un pays voisin, l’Afghanistan pour y renverser le gouvernement des talibans. Elle y est restée pendant 20 ans et n’a manqué de commettre toutes sortes de crimes et d’atrocités. Cette armée a occupé l’Afghanistan y a cultivé des narcotiques, a détruit des infrastructures et puis au bout de 20 ans a remis le pouvoir aux talibans et s’est retirée. En effet, l’état dans lequel se trouvait l’armée américaine lors de son retrait d’Afghanistan en reflète la vraie nature. Ces images hollywoodiennes de l’armée américaine et d’autres armées qui lui ressemblent ne sont que de pur spectacle ; la vérité c’est ce que nous avons vu à l’aéroport de Kaboul. »

Plus loin, l’Ayatollah Khamenei a souligné la haine qu’aspire l’armée américaine aux peuples des pays de l’Est de l’Asie : » Là où les Américains s’ingèrent, ils ne provoquent que la haine et l’aversion. Au fait la présence des forces étrangères ne fait que semer la discorde. D’où la nécessité d’avoir des forces armées indépendantes. A l’échelle de notre région, les armées des Etats qui la peuplent sont parfaitement à même d’en assurer la sécurité collective. Et il ne faut à aucun prix que les parties tierces s’en mêlent ».

Avec l’Azerbaïdjan, éviter les ingérences extrarégionales

Plus loin l’Ayatollah Khamenei a évoqué les tensions sur les frontières avec la République d’Azerbaïdjan:

« Les évènements qui se déroulent sur les frontières du nord-ouest iranien avec certains de nos voisins devront être réglés suivant cette même logique qui vise à éviter les ingérences extrarégionales. Les forces armées iraniennes ont prouvé plus d’une fois qu’elles agissent avec sagesse et rationalisme et ce mode d’action devra offrir un modèle aux autres pays de la région. Qu’on le sache, quiconque cherche à piéger se fait piéger en premier ».

Europe: la sécurité est une affaire endogène

Le Leader de la Révolution islamique n’a pas manqué non plus d’aborder le cas des armées européennes en une allusion directe à l’accord AUKUS et à ses conséquences directes pour la France:

« Certains pays européens ont qualifié cette démarche américaine de « couteaux plantés dans leur dos » et ont été même jusqu’à préconiser la création d’une armée européenne indépendante de l’OTAN et à vrai dire des États-Unis, de façon à ce que l’Europe assure elle-même sa sécurité. C’est dire à quel point la sécurité est une affaire endogène et inhérente à l’essence d’une nation. Sinon comment expliquer que des Etats européens qui voient à travers les États-Unis un allié en sont arrivés à cette conclusion que leurs armées devraient être indépendantes ».

Source: Avec Press Tv