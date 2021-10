La Russie qui soupçonne trois fonctionnaires de l’ambassade américaine à Moscou d’avoir volé le sac d’un Russe a demandé la levée de leur immunité en vue de les traduire en justice faute de quoi ils devraient quitter le pays.

Selon le ministère russe des Affaires étrangères, les trois américains sont des soldats de la Marine américaine qui exerce officiellement des fonctions administratives dans la mission diplomatique de l’ambassade.

Les images de l’incident qui a eu lieu dans un bar dans la nuit du 17 au 18 septembre ont été relayées par le ministère russe de l’Intérieur. Il est possible de voir trois hommes quitter l’établissement, l’un d’entre eux en possession d’un sac à dos noir. Une autre caméra a enregistré le moment où ils sont entrés dans l’ambassade américaine, une quinzaine de minutes plus tard. Le ministère russe de l’Intérieur indique que les suspects sont âgés de 21 à 26 ans.

La porte-parole du ministère russe des AE Maria Zakharova a précisé que le sac n’avait pas encore été retourné à la victime. « Apparemment, quelque chose dans ce sac était très attirant pour les voleurs », a-t-elle lancé.

Selon l’agence russe Sputnik, la victime dans cette histoire est Dmitri Kornilov, un psychologue pour enfants, qui a raconté s’être rendu dans ce bar dans la soirée. En y revenant après une courte absence, il n’a pu retrouver son sac à dos contenant de l’argent liquide, du matériel technique et des documents. Appelée par la victime, la police est rapidement intervenue et a retrouvé les suspects grâce aux enregistrements des caméras de surveillance. Dans une interview à Business FM, Dmitri Kornilov a raconté que les voleurs auraient pu le contacter et lui rendre ses affaires, mais ils ne l’ont pas fait.

Les dommages ayant été évalués à 15.000 roubles [environ 180 euros], une information judiciaire a été ouverte.

Le ministère russe des Affaires étrangères a envoyé une note à Washington afin de demander que soit levée leur immunité diplomatique pour les traduire en justice. Si la demande n’est pas satisfaite, ils devront quitter le pays. L’ambassade américaine n’a pas réagi.

Source: Divers